Якутия обладает планетарными запасами минеральных ресурсов, заявил Путин

«Эта республика (Якутия — ред.) с колоссальными, просто планетарными запасами минеральных ресурсов. Без всякого преувеличения, с планетарными запасами минеральных ресурсов. Очень богатый народ, богатый своей культурой, талантливый очень. Там есть над чем работать», — сказал глава государства в ходе встречи с участниками программы «Время героев».