Росстат: в России снизился уровень бедности

По данным ведомства, в первом квартале текущего года граница бедности составила 16 тыс. 621 ₽ В РФ сейчас проживает 11,9 млн человек с доходами ниже этой границы. Численность населения страны с доходами ниже границы бедности уменьшилась на 2,1 млн граждан (с 14 млн человек в первом квартале 2024 года).