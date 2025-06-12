Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России цена десятка яиц опустилась ниже ста рублей впервые с 2023 года

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Цена десятка яиц в России опустилась ниже ста рублей впервые с 2023 года, выяснило РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

Для этого агентство изучило данные Росстата, согласно которым:

в конце весны яйца подешевели до 96,5 рубля со 102,8 в апреле и 117,7 в мае прошлого года;стоимость товара опустились ниже октября 2023-го, когда за десяток в среднем по стране просили 97,1 рубля.

Самые дешевые яйца можно найти:

в Мордовии — по 69 рублей;в Крыму — по 70 рублей;в Пензенской области — по 72 рубля.

Яйца — один из ключевых продуктов в потребительской корзине. По информации Росстата, в среднем россияне съедают 237 штук в год.