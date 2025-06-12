В России цена десятка яиц опустилась ниже ста рублей впервые с 2023 года

Для этого агентство изучило данные Росстата, согласно которым:
в конце весны яйца подешевели до 96,5 рубля со 102,8 в апреле и 117,7 в мае прошлого года;стоимость товара опустились ниже октября 2023-го, когда за десяток в среднем по стране просили 97,1 рубля.
Самые дешевые яйца можно найти:
в Мордовии — по 69 рублей;в Крыму — по 70 рублей;в Пензенской области — по 72 рубля.
Яйца — один из ключевых продуктов в потребительской корзине. По информации Росстата, в среднем россияне съедают 237 штук в год.