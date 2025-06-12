Какие банки изменили ставки по вкладам после снижения ключевой ставки ЦБ

Газпромбанк
С 11 июня Газпромбанк понизил ставки по ряду вкладов сроком до одного года, следует из обновленных тарифов кредитной организации. Так, по вкладу «Новые деньги» доходность на три месяца снизилась на 0,2 п.п., теперь максимальная ставка составляет 19,5% годовых. В зависимости от срока диапазон снижения по этому продукту — от 0,2 до 1 п.п. Для получения надбавки нужно пополнить счет новыми средствами. Минимальное вложение при открытии онлайн — 15 тысяч рублей, в офисе — 300 тысяч рублей. Без надбавки ставка снижается на 1 п.п..
По вкладу «В Плюсе» ставки также уменьшились на 0,2−1 п.п. в зависимости от срока, максимальная доходность фиксируется на уровне 19,5% годовых. Для получения надбавки в 1 п.п. необходимо подключить платный сервис «Газпром Бонус Плюс» или «Газпром Бонус Премиум».
Вклад «Копить» также стал менее доходным: снижение составило 0,3−0,5 п.п. на сроки от трех месяцев до года, максимальная ставка теперь — 18,7%. Дополнительные 0,2 п.п. доступны для новых клиентов и для получающих зарплату или пенсию в банке, при этом ставки через отделение будут ниже на 1 п.п.
Депозиты «В Балансе» и «В Балансе 2.0» претерпели снижение ставок на 0,5−1 п.п., максимальная доходность теперь — 20% годовых при условии поддержания среднемесячного остатка на карте на уровне 50 или 150 тысяч рублей соответственно.
Т-банк
С 10 июня Т-банк по ряду вкладов изменил ставки. Без пополнения по «СмартВклад» на два месяца ставка выросла до 20%, на других сроках наблюдается снижение доходности. На три месяца — 17,5% (-1 п.п.), на четыре-пять месяцев — 17% (-0,5 п.п.), а на 12 месяцев — 15% (-1 п.п.). По пополняемым депозитам максимальная ставка осталась на уровне 17% (на два месяца), тогда как на другие сроки установлены более низкие ставки — 16% (три-пять месяцев), 12% (12−16 месяцев).
ВТБ
С 10 июня ВТБ снизил доходность по продукту «ВТБ-Вклад». Для новых или текущих клиентов, разместивших новые деньги, на три месяца действует максимальная ставка 19,5% годовых. Для клиентов, получающих зарплату или пенсию на карту ВТБ, — 17,7% годовых, а для участников программы «ВТБ Привилегия» — 18% с учетом соответствующих надбавок.
Московский кредитный банк
С 7 июня Московский кредитный банк снизил доходность по нескольким вкладам. Максимальная ставка по «МКБ. Преимущество» за три месяца теперь составляет 19% (-1 п.п.), по «МКБ. Безусловный» — 19,5% (-0,5 п.п.) на 95 дней, по «МКБ. Перспектива» — 20,5% (-0,5 п.п.) при выполнении условий о покупках или подписке «Просто». Пенсионный вклад «МКБ. Гранд» теперь имеет ставку 19% (-2 п.п.) на полгода, а по комбинированному продукту «МКБ. Вклад + ПДС» максимальная ставка снижена до 20,5% (-1 п.п.).
Совкомбанк
С 11 июня Совкомбанк снизил ставки по всем вкладам. По продукту «Щедрое лето» доходность теперь составляет 19,3% (три, шесть месяцев), 19% (год), 17% (два года) и 20% (три года при выполнении условий по подписке и покупкам). Без допусловий максимальная ставка на три года — 17%. Минимальный вклад — 50 тысяч рублей.
По вкладу «Гибкий» изменение ставок достигло 1 п.п., максимальная доходность — 18,2% годовых на три месяца при выполнении дополнительных условий, в противном случае — 17,2%. По депозиту «Регулярный %» аналогичное снижение — максимальная ставка 18,3% на три-шесть месяцев и 18% на год. Минимальный вход — также от 50 тысяч рублей.
Сбербанк
Сбербанк уведомил клиентов о скором пересмотре процентных ставок по вкладам линеек «Лучший%» и «СберВклад». С 11 июня доходность снижена на 1 процентный пункт по всем срокам вложений. Максимальная ставка по этим продуктам для всех категорий клиентов составит 19% годовых для вкладов на четыре и пять месяцев. До 11 июня Сбербанк позволяет открыть вклады на прежних, более выгодных условиях.
Альфа-банк
С 7 июня Альфа-банк также пересмотрел условия по ряду вкладов, что отражено в обновленных тарифах на официальном сайте банка.
Для депозита «Альфа-Вклад Юбилейный» снижена ставка при внесении сумм свыше 50 тыс. — теперь она составляет 16% годовых вместо прежних 18%. Максимальная ставка по данному вкладу не изменилась и остаётся на уровне 30% годовых при размещении суммы от 10 тыс. до 50 тыс. на три месяца. Оформить такой вклад можно до 11 июня включительно.
По депозиту «Альфа-Вклад Новые деньги» снижены ставки на сроки от трёх месяцев до трёх лет. Теперь три месяца — 18% годовых, четыре месяца — 18,1%, шесть месяцев — 18%, девять месяцев и год — 17,5%, полтора, два и три года — 14%. Максимальная доходность по вкладу составит 18,1% годовых (прежний максимум — 20%) при сроке четыре месяца и при условии размещения новых средств и подключении капитализации.
Для клиентов, размещающих внутрибанковские средства, ставки по этому продукту также скорректированы: на сроки от трёх месяцев до трёх лет — от 11,5% до 16,9% годовых с капитализацией. Максимальная ставка по «старым деньгам» составляет 16,9% (ранее — 18,3%) на сроке четыре месяца при минимальном взносе 50 тыс.
По продукту «Альфа-Вклад. Максимальный» отмечается снижение доходности на 1−1,5 процентных пункта по всем ключевым срокам. Сейчас максимальная ставка — 17,9% годовых (четыре месяца с капитализацией).
В пенсионном сегменте по депозиту «Альфа-Вклад. Пенсионный» также произошло снижение. Максимальная ставка теперь составляет 18% (вместо 18,6%) на сроке четыре месяца, на шесть месяцев — 17,6%, на два и три года — 13,1%, на год — 17%. Все ставки с учётом капитализации. Минимальный взнос для пенсионного вклада — 10 тыс. рублей, доступен он мужчинам от 63 и женщинам от 58 лет исключительно в отделениях банка.
Кроме того, по комбинированному продукту «Альфа-Вклад» с программой долгосрочных сбережений (ПДС) максимальная ставка уменьшена до 23,05%. Оформление возможно только одновременно с заключением договора ПДС в мобильном приложении. Минимальный порог — 50 тыс. рублей. В случае досрочного закрытия ПДС по инициативе клиента вклад аннулируется с начислением минимальной ставки 0,005% годовых.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»