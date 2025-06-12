Какие банки изменили ставки по вкладам после снижения ключевой ставки ЦБ

С 11 июня Газпромбанк понизил ставки по ряду вкладов сроком до одного года, следует из обновленных тарифов кредитной организации. Так, по вкладу «Новые деньги» доходность на три месяца снизилась на 0,2 п.п., теперь максимальная ставка составляет 19,5% годовых. В зависимости от срока диапазон снижения по этому продукту — от 0,2 до 1 п.п. Для получения надбавки нужно пополнить счет новыми средствами. Минимальное вложение при открытии онлайн — 15 тысяч рублей, в офисе — 300 тысяч рублей. Без надбавки ставка снижается на 1 п.п..