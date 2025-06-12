Названы обычные вещи, которые сделали своих владельцев богатыми

Стать объектами коллекционирования и приносить своему владельцу многократный доход могут книги, видеоигры, журналы и даже упаковки хлопьев, которые некогда стоили копейки и были доступны каждому.
В сегменте комиксов наиболее впечатляющие инвестиционные истории часто связаны с первыми выпусками культовых серий. Detective Comics № 27, в котором впервые появляется Бэтмен, с 10-центовой стоимости в 1939 году поднялся до 1,5 миллиона долларов на аукционе в 2020-м, что соответствует годовому доходу в 22,7%.
Также кресло Impala от IKEA, воспринятое после ухода ритейлера из России как шутливый раритет наравне с плюшевыми акулами, за прошедшие полвека из рядового предмета интерьера превратилось в востребованный лот среди ценителей скандинавского дизайна. Цена кресла выросла с 37 долларов в 1972 году до 13 300 долларов при перепродаже в 2021-м, что эквивалентно средней годовой доходности 12,7%.
Еще один заметный пример — компьютер Apple-1, выпущенный в 1976 году Стивом Джобсом и Стивом Возняком лимитированным тиражом порядка 200 экземпляров. Его первичная стоимость составляла 666,66 доллара, но в 2019 году сохранившиеся экземпляры уже уходили на торгах примерно за 470 тысяч долларов, обеспечив доходность в 16,5% годовых.
В индустрии развлечений рекордная стоимость отмечена у оригинальных видеокассет. Одна из первых VHS-версий фильма «Звездные войны: Эпизод 4 — Новая надежда», нераспакованная ее владельцем с момента покупки в 1982 году за 79,98 доллара, спустя 40 лет оказалась оценена рынком в 114 тысяч долларов, обеспечив владельцу доходность 20,5% в год.
Коллекционную ценность часто приобретают журналы с культовыми обложками. Так, номер The New York Times Magazine от 10 февраля 1985 года с Жаном-Мишелем Баския, позже приобретшим статус «иконы», теперь продается более чем за 3 тысячи долларов против первоначальных 1,25 доллара. Это соответствует доходности 18,3% годовых.
Видеоигры также прочно занимают место в топе альтернативных инвестиций. Например, картридж Super Mario 64 для Nintendo 64, проданный в 2021 году за 1,56 миллиона долларов, позволил увеличить первоначальную цену 1996 года в 60 долларов с годовой доходностью 50,2%.
На рынке техники первый iPhone, вышедший в 2007 году ограниченной партией, за несколько лет подорожал в 300 раз. Если в 2007 году за него просили 599 долларов, то в 2023 году на аукционе устройство ушло уже за 190 тысяч долларов, продемонстрировав доходность 43,3% годовых.
Первое издание книги «Гарри Поттер и философский камень» стало библиографической редкостью, за которую на аукционах дают до 34,5 тысячи долларов против 1,2 доллара изначальных — это 53,4% годовых.
Аналогичная динамика наблюдается и у конструктора Lego. Сборная модель «Сокол Тысячелетия» за семь лет подорожала в 30 раз (от 499,99 доллара до 15 тысяч), демонстрируя среднегодовую доходность на уровне 62,5%.
Иногда даже упаковка хлопьев может оказаться удачным активом. После прекращения производства Rice Krispy Treats Cereal в 2018 году одна из последних нераспакованных пачек была продана на Ebay за 4 500 долларов против исходной стоимости 5,85 доллара, обеспечив фантастическую доходность — 202,5% годовых.
Истории этих объектов подтверждают: внимание к деталям и умение распознать потенциальную ценность в товарах массового спроса способны трансформировать их в ценные инвестиционные инструменты, приносящие владельцам десятки и сотни процентов прибыли за счет роста рыночного спроса и культурной значимости.
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