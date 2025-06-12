Названы обычные вещи, которые сделали своих владельцев богатыми

На рынке техники первый iPhone, вышедший в 2007 году ограниченной партией, за несколько лет подорожал в 300 раз. Если в 2007 году за него просили 599 долларов, то в 2023 году на аукционе устройство ушло уже за 190 тысяч долларов, продемонстрировав доходность 43,3% годовых.