Россиянам раскрыли параметры подорожания ЖКУ с 1 июля

В зависимости от региона тарифы в этом году увеличатся по-разному — от 8,6 до 21,1 процента. Почти везде их рост составит более 10%. Исключением станут лишь Республика Алтай, Чеченская Республика, Амурская область и несколько северных регионов.
По словам эксперта, в свежей апрельской версии прогноза Минэкономразвития оценка роста тарифов на ЖКУ на 2026−2027 годы существенно повышена в сравнении с прежней. В частности, в прошлом году планировалось повышение на 2026 год на 5,4%, теперь — на 9,8%. Для 2027 года показатель повышен с 4,8% до 7,9%.
«То есть, в последующие годы нагрузка на граждан будет продолжать расти более низкими, но существенными темпами», — констатирует Чуркина.