Россиянам раскрыли параметры подорожания ЖКУ с 1 июля

По словам эксперта, в свежей апрельской версии прогноза Минэкономразвития оценка роста тарифов на ЖКУ на 2026−2027 годы существенно повышена в сравнении с прежней. В частности, в прошлом году планировалось повышение на 2026 год на 5,4%, теперь — на 9,8%. Для 2027 года показатель повышен с 4,8% до 7,9%.