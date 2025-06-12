Reuters: cтраны G7 готовы не учитывать решение США по российской нефти

«Европейские страны намереваются снизить предельные цены на нефть до 45 долларов с 60 долларов за баррель. Поступают позитивные сигналы из Канады, Великобритании и, вероятно, из Японии. Мы будем использовать G7, чтобы попробовать привлечь США», — сказал неназванный источник агентству.