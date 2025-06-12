Reuters: cтраны G7 готовы не учитывать решение США по российской нефти

«Большинство стран “Большой семерки” готовы действовать в одиночку и снизить предельные цены на российскую нефть, даже если президент США Дональд Трамп решит отказаться от этого», — говорится в материале.
Согласно данным источников, которых приводит Рейтер, Европейский союз и Великобритания собираются взять на себя инициативу по данному вопросу при поддержке других стран-участниц G7, при этом позиции США и Японии остаются неясными.
«Европейские страны намереваются снизить предельные цены на нефть до 45 долларов с 60 долларов за баррель. Поступают позитивные сигналы из Канады, Великобритании и, вероятно, из Японии. Мы будем использовать G7, чтобы попробовать привлечь США», — сказал неназванный источник агентству.
Обсуждение снижения предельных цен на российскую нефть состоится на ближайшем саммите G7, который планируется провести в канадской провинции Альберта с 15 по 17 июня, передает агентство Рейтер.
Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила о предложении Еврокомиссии снизить так называемый «потолок цен» на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель.