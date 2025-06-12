Пополнять нельзя запретить: российским банкам разрешили ограничивать зачисления на карты клиентов

Официально нововведение выглядит как дополнительный инструмент для борьбы с финансовыми злоупотреблениями в ответ на рекомендации ЦБ от 4 июня. Банк России в своем письме сообщал: кредитные организации вправе сами определять порядок зачисления денежных средств на банковские счета, включая ограничения по источникам поступлений. Причина — необходимость пресекать отмывание доходов и финансирование сомнительных операций. Иными словами, активизировать борьбу с обналичкой и сомнительными транзакциями с использование «дропперов». Но на практике последствия могут затронуть и добросовестных граждан.
Аргументы «за»
До недавнего времени основной акцент банков приходился на контроль за выводом средств. Если человек пытался обналичить крупную сумму или перевести ее за рубеж без соответствующих документов, транзакция могла вызвать подозрение. Теперь же акцент сместился на входящий поток: пополнить карту «не теми» деньгами — становится тоже рискованной операцией. Особенно если речь о нетипичных поступлениях, которые не укладываются в финансовый профиль клиента. Прецеденты уже есть. Банки все чаще запрашивают объяснения, документы, подтверждения — и нередко откладывают зачисление до выяснения всех деталей.
Аргументы банковской системы здесь вполне прагматичны. В условиях усиленного контроля за отмыванием доходов любая непрозрачная транзакция может вызвать претензии со стороны регулятора. Особенно в ситуации, когда власти декларируют курс на цифровизацию финансовой сферы и усиление надзора. Для банков куда безопаснее отказать в зачислении, чем потом объясняться с ЦБ, если речь о подозрениях в нарушении 115-ФЗ — закона о противодействии отмыванию доходов.
«Если гражданин получает доходы от работодателей или из других легальных источников, волноваться ему не о чем. У обслуживающего банка вряд ли возникнут претензии, а если и возникнут — клиент сможет быстро подтвердить законность перевода, написав в службу поддержки и предоставив необходимые подтверждающие документы и сведения по запросу», — рассказывает Алена Яковлева, основатель и управляющий партнер ГК «РосКо».
Пока регулятор не вводил единых правил по лимитам или источникам — каждый банк вправе устанавливать свои ограничения. Это означает, что кто-то может столкнуться с жесткой фильтрацией уже сейчас, а кто-то — через некоторое время. Но тренд очевиден: мы движемся к усиленному контролю за всеми денежными потоками, особенно в части входящих транзакций.
Аргументы «против»
Однако у этой логики есть и обратная сторона. Получается, что клиенту теперь недостаточно просто получить перевод — он должен быть готов доказывать, что деньги поступили «в белую». Причем не только при подозрении, но и превентивно: банки вправе устанавливать лимиты и правила по своему усмотрению. При этом речь идет о вмешательстве в обращение законных средств: гражданин не может распоряжаться своими средствами до тех пор, пока они не пройдут банковскую проверку. Кроме этого, нарушается и правило презумпции невиновности: человек не может считаться виновным, пока его вина не доказана в суде.
Критики нововведения считают: данная мера может ударить не только по «теневому сектору», но и по обычным людям. Особенно тем, кто живет не по шаблону — самозанятые, фрилансеры, предприниматели, студенты, мигранты. Многие из них получают деньги не от работодателя и не по переводу ежемесячной зарплаты, а от физических лиц — клиентов, родственников, коллег. Для банка такие переводы могут выглядеть подозрительно. В результате клиент может попасть под блокировку счета и писать объяснительные, потеряв кучу времени и нервов.
«Быть внимательными стоит тем гражданам, кто систематически получает зачисления на карту, к примеру, продавцы онлайн товаров и услуг, арендодатели. А также гражданам, которые производят платежи в такой форме. Систематическое снятие наличиях в крупных суммах у банков также вызовет вопросы. В случае приостановления операции, по опыту с аналогичными мерами в отношении юридических лиц и предпринимателей, гражданину придется дать подробные пояснения банкам по операции с подтверждающими документами», — считает Иван Кориков, налоговый адвокат, партнер коллегии адвокатов Tax&Right.
Еще один риск — снижение доверия к банковской системе. Если деньги приходят на карту с задержками или не приходят вовсе, а банк требует подтверждения каждого движения по счету — клиент может начать избегать банковских переводов. Кто-то уйдет в наличные, кто-то в криптовалюту, а кто-то — в более гибкие схемы P2P-расчетов. Для экономики в целом это может означать рост теневого сектора и снижение прозрачности, чего регулятор, как раз и пытается избежать.
Баланс интересов
Сами банки, конечно, заинтересованы в минимизации рисков. Но здесь возникает перекос: крупные игроки с развитой службой комплаенс смогут внедрить алгоритмы скоринга, фильтрации и автоматической модерации. А вот небольшие банки столкнутся с существенными издержками и репутационными проблемами. Получается, что новая норма — еще один шаг в пользу централизации и консолидации банковского сектора.
Что касается потребителя, ему остается лишь адаптироваться и учитывать, что теперь не только исходящие, но и входящие операции подлежат потенциальной проверке. Лучше избегать анонимных переводов, всегда иметь возможность подтвердить источник средств (договор, чек, акт, объяснительная), использовать официальные каналы поступлений. Стоит заранее узнавать в банке, какие ограничения могут быть установлены, особенно если планируются крупные переводы.
«Гражданам, которые осуществляют свои финансовые операции в рамках правового поля и не занимаются подозрительной деятельностью, опасаться абсолютно нечего. Система контроля настроена на выявление и пресечение именно незаконных операций. Банки и платежные системы заинтересованы в том, чтобы легальные переводы проходили быстро и без задержек. Поэтому, если действия клиента законны и прозрачны, нет никаких оснований для блокировки или возврата средств. Все стандартные переводы между физическими лицами или оплаты услуг будут проходить в обычном режиме», — объясняет суть вводимой системы контроля Кристина Аксенова, руководитель направления Отдела развития цифровых каналов и банковских карт ББР Банка.
Этот шаг укладывается в общий вектор регулирования, где финансовая прозрачность и цифровой контроль становятся приоритетом. На фоне развития цифрового рубля, роста антиотмывочных инициатив и усиления роли регулятора, новый подход к зачислениям на карты — логичное продолжение курса на «обеление» рынка личных финансов. Вопрос только в том, как сбалансировать интересы государства, банков и клиентов, чтобы соблюсти главное: право человека на свободное распоряжение своими законными средствами.