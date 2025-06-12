Пополнять нельзя запретить: российским банкам разрешили ограничивать зачисления на карты клиентов

Однако у этой логики есть и обратная сторона. Получается, что клиенту теперь недостаточно просто получить перевод — он должен быть готов доказывать, что деньги поступили «в белую». Причем не только при подозрении, но и превентивно: банки вправе устанавливать лимиты и правила по своему усмотрению. При этом речь идет о вмешательстве в обращение законных средств: гражданин не может распоряжаться своими средствами до тех пор, пока они не пройдут банковскую проверку. Кроме этого, нарушается и правило презумпции невиновности: человек не может считаться виновным, пока его вина не доказана в суде.