МВФ считает целесообразным решение ЦБ сохранять жесткую ДКП

По оценкам фонда, сказала Козак, в прошлом году в России «наблюдался перегрев экономики, а сейчас — резкое замедление экономики, ее рост замедляется, но инфляция все еще остается на относительно высоком уровне». «Меры, принятые ЦБ, стали ответом на замедление экономического роста, а также на некоторое ослабление инфляционного давления», — подчеркнула Козак.