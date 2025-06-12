МВФ считает целесообразным решение ЦБ сохранять жесткую ДКП

«Инфляционный вызов для России сохраняется, и поэтому целесообразно, чтобы денежно-кредитная политика оставалась жесткой. И даже с учетом этого сокращения [ставки] денежно-кредитная политика остается жесткой», — отметила она.
По оценкам фонда, сказала Козак, в прошлом году в России «наблюдался перегрев экономики, а сейчас — резкое замедление экономики, ее рост замедляется, но инфляция все еще остается на относительно высоком уровне». «Меры, принятые ЦБ, стали ответом на замедление экономического роста, а также на некоторое ослабление инфляционного давления», — подчеркнула Козак.
ЦБ РФ понизил ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 20%, после длительного периода ее сохранения на уровне 21% годовых. При этом регулятор указал на необходимость продолжительного периода проведения жесткой денежно-кредитной политики. Последний раз решение о смягчении политики регулятор принимал в сентябре 2022 года — тогда ЦБ снизил ставку с 8 до 7,5%.