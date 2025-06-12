«Магнит» и Masan Group открыли во Вьетнаме первый корнер с продуктами из России

Корнер располагается в супермаркете WinMart в Ханое. Торжественное открытие состоялось 12 июня и было приурочено ко Дню России. Как отметили в пресс-службе ретейлера, целью стратегического партнерства «Магнита» и Masan Group является содействие развитию двусторонней торговли и культурного обмена между Россией и Вьетнамом.