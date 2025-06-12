«Магнит» и Masan Group открыли во Вьетнаме первый корнер с продуктами из России

«Masan Group, ведущий FMCG-холдинг Вьетнама, при поддержке группы компаний “Магнит” открыл первый корнер Soul of Russia — специализированную зону российских товаров», — рассказали в ретейлере.
Корнер располагается в супермаркете WinMart в Ханое. Торжественное открытие состоялось 12 июня и было приурочено ко Дню России. Как отметили в пресс-службе ретейлера, целью стратегического партнерства «Магнита» и Masan Group является содействие развитию двусторонней торговли и культурного обмена между Россией и Вьетнамом.
В специализированной зоне представлен ассортимент из 170 SKU (stock-keeping unit, ассортиментная позиция) от 30 российских производителей, включая молочные продукты и сливочное масло, колбасы, шоколад и кондитерские изделия, алкогольные и безалкогольные напитки (включая традиционный русский квас), соусы, мороженое, бакалейные товары (например, гречневая крупа), а также сувениры народных промыслов (матрешки и другие товары).
Зона оформлена в специальной тематической концепции. В рамках ответной инициативы 27 июня во флагманском гипермаркете «Магнита» в Москве запланировано открытие «Вьетнамского корнера», где будут представлены популярные продукты из Вьетнама.
«Успешный запуск пилотного проекта Soul of Russia в WinMart откроет двери для масштабного расширения: формат планируется внедрить в 2 тысячах магазинов в Ханое, что значительно укрепит позиции российских товаров на вьетнамском рынке», — указали в пресс-службе «Магнита».
В новость внесена правка (11:26 мск) — второй абзац передается в новой редакции.