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«Магнит» и Masan Group открыли во Вьетнаме первый корнер с продуктами из России

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Один из крупнейших российских ретейлеров «Магнит» и Masan Group, ведущая продовольственная корпорация Вьетнама, открыли первый корнер российских товаров во Вьетнаме — специализированную зону в супермаркете с отечественной продукцией, сообщили ТАСС в пресс-службе «Магнита».

Источник: Freepik

«Masan Group, ведущий FMCG-холдинг Вьетнама, при поддержке группы компаний “Магнит” открыл первый корнер Soul of Russia — специализированную зону российских товаров», — рассказали в ретейлере.

Корнер располагается в супермаркете WinMart в Ханое. Торжественное открытие состоялось 12 июня и было приурочено ко Дню России. Как отметили в пресс-службе ретейлера, целью стратегического партнерства «Магнита» и Masan Group является содействие развитию двусторонней торговли и культурного обмена между Россией и Вьетнамом.

В специализированной зоне представлен ассортимент из 170 SKU (stock-keeping unit, ассортиментная позиция) от 30 российских производителей, включая молочные продукты и сливочное масло, колбасы, шоколад и кондитерские изделия, алкогольные и безалкогольные напитки (включая традиционный русский квас), соусы, мороженое, бакалейные товары (например, гречневая крупа), а также сувениры народных промыслов (матрешки и другие товары).

Зона оформлена в специальной тематической концепции. В рамках ответной инициативы 27 июня во флагманском гипермаркете «Магнита» в Москве запланировано открытие «Вьетнамского корнера», где будут представлены популярные продукты из Вьетнама.

«Успешный запуск пилотного проекта Soul of Russia в WinMart откроет двери для масштабного расширения: формат планируется внедрить в 2 тысячах магазинов в Ханое, что значительно укрепит позиции российских товаров на вьетнамском рынке», — указали в пресс-службе «Магнита».

В новость внесена правка (11:26 мск) — второй абзац передается в новой редакции.