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Индекс доллара опустился до минимума с весны 2022 года

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) в четверг днем снижается, опустившись до минимальной отметки с весны 2022 года, свидетельствуют данные торгов.

Источник: AP 2024

По состоянию на 14.50 мск индекс доллара снижался на 0,72% — до 97,93 пункта. Ранее в ходе торгов индекс падал до 97,78 пункта — минимального значения с 31 марта 2022 года.

Индекс отражает взвешенную стоимость доллара к шести валютам: евро, иене, фунту стерлингов, канадскому доллару, шведской кроне и швейцарскому франку.

Курс евро к доллару на 14.47 мск рос до 1,1587 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1489 доллара за евро. Курс доллара к иене уменьшался до 143,74 иены с уровня прошлого закрытия в 144,53 иены за доллар.