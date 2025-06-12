Индекс доллара опустился до минимума с весны 2022 года

Курс евро к доллару на 14.47 мск рос до 1,1587 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1489 доллара за евро. Курс доллара к иене уменьшался до 143,74 иены с уровня прошлого закрытия в 144,53 иены за доллар.