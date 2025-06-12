Индекс доллара опустился до минимума с весны 2022 года

По состоянию на 14.50 мск индекс доллара снижался на 0,72% — до 97,93 пункта. Ранее в ходе торгов индекс падал до 97,78 пункта — минимального значения с 31 марта 2022 года.
Индекс отражает взвешенную стоимость доллара к шести валютам: евро, иене, фунту стерлингов, канадскому доллару, шведской кроне и швейцарскому франку.
Курс евро к доллару на 14.47 мск рос до 1,1587 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1489 доллара за евро. Курс доллара к иене уменьшался до 143,74 иены с уровня прошлого закрытия в 144,53 иены за доллар.