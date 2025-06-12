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Глава РЭЦ рассказала, какие российские товары любят в Китае

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Китайские покупатели любят российские продукты питания, особенно шоколад и мороженое, рассказала в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ-2025 глава Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) Вероника Никишина.

Источник: РИА Новости

«Китайские потребители любят наши продукты питания: мороженое, очень хорошим спросом пользуется шоколад. И этот ассортимент расширяется. Это уже не просто традиционные плитки шоколада — это уже шоколад с какими-то экстрактами трав, с низким содержанием сахара, с витаминами. То есть именно разнообразие рецептур позволяет диверсифицировать линейку, и теперь уже глаза разбегаются только на прилавке одного шоколада», — сказала Никишина.

Кроме того, по ее словам, «мы видим большой интерес к нашей молочной продукции». «Всегда раньше существовал стереотип, что китайский потребитель не любит молочную продукцию, на самом деле это абсолютно не так», — добавила глава РЭЦ.

«У нас огромные планы на будущее, нам только нужно время, чтобы это все реализовать. Буквально на днях мы договорились, что одним из амбассадоров программы “Сделано в России” будет Дмитрий Сычев, наш знаменитый футболист, член сборной по футболу. У нас с ним будет большая программа популяризации российской продукции через спорт, причем не только через футбол. Таких амбассадоров становится все больше и больше, поэтому мы формируем устойчивый спрос на все, что “Сделано в России”, — заключила Никишина.

ПМЭФ-2025 пройдет в Санкт-Петербурге с 18—21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.