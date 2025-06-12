Глава Минфина США предупредил о последствиях новых санкций против России

Газета Wall Street Journal со ссылкой на источники 6 июня сообщала, что администрация Трампа добивается от сенатора-республиканца Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) ослабления нового законопроекта о санкциях против России. По данным издания, в Белом доме опасаются, что ужесточение санкций нанесет ущерб попыткам Трампа наладить диалог с Москвой и завершить украинский конфликт. Речь идет о документе, который предполагает введение ограничений против ключевых российских чиновников и секторов экономики, а также санкции в отношении стран, сотрудничающих с Москвой.