Эксперт объяснила, как ограничения КНР на металлы влияют на мир

Китай в этом году ввел меры экспортного контроля в отношении товаров, связанных с семью видами средне- и тяжелых редкоземельных элементов. О том, в чем причина такого решения и как оно влияет на мир, Финансам Mail рассказала Дарья Соколан, к.э.н., зам декана по международной деятельности Экономического факультета РУДН.