Эксперт объяснила, как ограничения КНР на металлы влияют на мир

По ее словам, такой шаг Пекина, в том числе, позволит Китаю укрепить свои позиции в производстве высокотехнологичной продукции.
«Ограничение их вывоза будет вести к увеличению их стоимости на мировом рынке, что в конечном итоге приведет к росту цен на высокотехнологичные товары. Таким образом, конкурентоспособность китайской электроники будет выше», — отметила эксперт.
Дарья Соколан добавила, что ограничение поставок китайских редкоземельных металлов может привести к росту цен европейской и американской продукции. Пострадать могут, в том числе, производство электроники, зеленой энергетики, полупроводников.
Кроме того, сказала эксперт, цены на электронику и автомобили могут подняться, так как они зависимы от редкоземельных металлов.
«При этом, китайские бренды будут пользоваться преимуществами на мировом рынке, а вот европейским брендам явно будет сложно», — подчеркнула экономист.
Говоря о том, как ограничения Китая влияют на Россию, специалист отметила, что страна входит в топ-10 стран по производству редкоземельных металлов.
«Поэтому ограничения со стороны Китая нас не должны сильно коснуться. Напротив, это стоит рассматривать, как возможность усилить свои позиции, так как искусственно создаются условия по снижению конкурентоспособности европейских и американских брендов», — указала Дарья Соколан.
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