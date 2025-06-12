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Эксперт объяснила, как ограничения КНР на металлы влияют на мир

Китай в этом году ввел меры экспортного контроля в отношении товаров, связанных с семью видами средне- и тяжелых редкоземельных элементов. О том, в чем причина такого решения и как оно влияет на мир, Финансам Mail рассказала Дарья Соколан, к.э.н., зам декана по международной деятельности Экономического факультета РУДН.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Dnn87/CC BY 3.0

По ее словам, такой шаг Пекина, в том числе, позволит Китаю укрепить свои позиции в производстве высокотехнологичной продукции.

«Ограничение их вывоза будет вести к увеличению их стоимости на мировом рынке, что в конечном итоге приведет к росту цен на высокотехнологичные товары. Таким образом, конкурентоспособность китайской электроники будет выше», — отметила эксперт.

Дарья Соколан добавила, что ограничение поставок китайских редкоземельных металлов может привести к росту цен европейской и американской продукции. Пострадать могут, в том числе, производство электроники, зеленой энергетики, полупроводников.

Напоминаем, президент США Дональд Трамп 11 июня сообщил, что Соединенные Штаты и Китай достигли рамочного соглашения по пошлинам и экспорту редкоземельных металлов. Теперь документ должны одобрить Трамп и Си Цзиньпин.

Кроме того, сказала эксперт, цены на электронику и автомобили могут подняться, так как они зависимы от редкоземельных металлов.

«При этом, китайские бренды будут пользоваться преимуществами на мировом рынке, а вот европейским брендам явно будет сложно», — подчеркнула экономист.

Говоря о том, как ограничения Китая влияют на Россию, специалист отметила, что страна входит в топ-10 стран по производству редкоземельных металлов.

«Поэтому ограничения со стороны Китая нас не должны сильно коснуться. Напротив, это стоит рассматривать, как возможность усилить свои позиции, так как искусственно создаются условия по снижению конкурентоспособности европейских и американских брендов», — указала Дарья Соколан.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».