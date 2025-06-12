Длинные рубли: государство поддержит долгосрочные сбережения россиян

Программа долгосрочных сбережений становится всё более актуальной для многих россиян, которые стремятся обеспечить финансовую стабильность и накопить средства на важные жизненные цели: образование детей, покупку жилья или создание финансовой подушки безопасности. Новые налоговые льготы для работодателей, которые поддерживают участие сотрудников в этой программе, могут расширить возможности граждан для накоплений, сделав для них участие в программе более выгодным и доступным. Как эти изменения повлияют на доходы и финансовое благополучие обычных людей — в материале «Известий».