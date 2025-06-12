Длинные рубли: государство поддержит долгосрочные сбережения россиян

Программа долгосрочных сбережений становится всё более актуальной для многих россиян, которые стремятся обеспечить финансовую стабильность и накопить средства на важные жизненные цели: образование детей, покупку жилья или создание финансовой подушки безопасности. Новые налоговые льготы для работодателей, которые поддерживают участие сотрудников в этой программе, могут расширить возможности граждан для накоплений, сделав для них участие в программе более выгодным и доступным. Как эти изменения повлияют на доходы и финансовое благополучие обычных людей — в материале «Известий».
Новый этап поддержки долгосрочных сбережений
В России планируют запустить налоговые льготы для работодателей, которые софинансируют своих сотрудников по программе долгосрочных сбережений (ПДС). Мера может заработать уже с 2026 года. Сама программа действует в России с 2024 года и позволяет гражданам при поддержке государства формировать капитал на важные цели. К концу апреля 2025 года, как свидетельствуют данные Банка России, в ПДС привлечено более 330 млрд рублей и заключено 4,6 млн договоров.
Согласно инициативе, теперь одним из источников средств в программе могут стать сберегательные взносы работодателей по ПДС-договорам, заключенным в пользу работников. То есть участие в программе позволит компаниям-работодателям учитывать взносы в ПДС сотрудников как свои расходы. Речь идет о суммах в размере не более 12% от фонда заработной платы, с которой компании смогут не платить страховые, что, как предполагается, создаст стимулы для участия бизнеса.
Эксперты подчеркивают, что новые налоговые льготы могут существенно изменить отношение работодателей к программе долгосрочных сбережений.
Директор департамента управленческого консалтинга группы «Деловой профиль» Владимир Поклад отмечает, что эти меры создают прямой финансовый стимул для компаний активнее участвовать в формировании пенсионных и долгосрочных накоплений сотрудников.
— Возрастет и средний уровень накоплений у работника, особенно в малом и среднем бизнесе, — отмечает он.
Старший управляющий директор Московской биржи по розничному бизнесу, развитию электронных платформ и проекту «Финуслуги» Игорь Алутин указывает, что сами взносы могут стать еще одним бонусом в корпоративном социальном пакете.
Член экспертного совета при ФНС РФ, управляющий партнер ООО «Альянс партнерс групп» Александр Усов отмечает, что рост вовлеченности бизнеса простимулирует работодателей платить «белую» зарплату, так как ПДС-отчисления можно будет учитывать в составе расходов по налогу на прибыль и освобождать от уплаты страховых взносов. По словам эксперта, привлечение новых работодателей может значительно увеличить общие суммы программы, особенно если удастся задействовать крупные компании.
Старший управляющий директор Московской биржи Игорь Алутин отмечает интерес россиян к ПДС.
— О программе долгосрочных сбережений от государства знает почти половина респондентов (46,8%). По завершении 41% респондентов хотят потратить средства на образование детей, 37% — на их жилье, а 18,5% — использовать деньги в качестве финансовой подушки, — приводит он данные статистики.
Доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Голубцова отмечает, что инициатива позволит пополнить социальный пакет работодателя. Эксперт также добавляет, что для участия в программе необходимо согласие сотрудника, который сможет вернуть НДФЛ, удержанный работодателем с суммы взноса.
Работодатели смогут напрямую помогать своим сотрудникам формировать накопления для использования при выходе на пенсию, увеличив ежемесячную сумму взноса в рамках программы, говорит руководитель направления «Народный фронт. Аналитика» Ольга Позднякова.
— Причем эти расходы можно будет учитывать при расчете налогообложения. Это повысит возможности граждан копить средства на своем собственном счете и в дальнейшем использовать их — женщинам после 55 лет и мужчинам после 60, — отмечает она.
Влияние на финансовую стабильность населения и экономику
Налоговое стимулирование долгосрочных сбережений направлено на укрепление финансовой устойчивости граждан, особенно представителей среднего класса. В частности, Владимир Поклад подчеркивает, что долгосрочные инструменты позволяют сохранить и приумножить капитал, уменьшая зависимость от зарплаты «здесь и сейчас».
— Залог успеха любого государства — укрепление финансовой устойчивости населения, особенно среднего класса, — говорит Александр Усов. — Оно должно уметь прогнозировать свое будущее хотя бы на 10−15 лет вперед.
Эксперт предупреждает и о рисках. По его словам, всё может испортить высокая инфляция, низкое доверие населения к различным долгосрочным государственным программам или недостаточная мотивация граждан «замораживать» свои накопления на 15 лет.
— Особенно это касается людей с нестабильным и низким доходом, которые живут одним днем. При этом налоговое стимулирование работодателей создает потенциал для улучшения финансовой стабильности. Эти деньги спустя время должны вернуться в экономику, — дополняет он.
Директор департамента налогового структурирования сделок ФБК Legal Мария Семенова считает, что чем больше налоговых и иных преимуществ будут получать компании-работодатели, заботящиеся о долгосрочном благосостоянии работников, тем выше вероятность того, что и финансовая стабильность россиян повысится.
Софинансирование от государства, страхование вложенных средств, а также участие работодателя в программе являются дополнительными стимулами для граждан, говорит доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Голубцова. Участие в программе снижает риски для физлиц в сравнении с манипулированием краткосрочными вложениями.
Новые налоговые ставки для доходов по долгосрочным сбережениям
Кроме того, доходы от размещения средств на депозитах облагаются НДФЛ (в размере превышения необлагаемой суммы). Счетная палата России отмечает, что законопроект предусматривает налоговую ставку НДФЛ в размере 13 или 15% в зависимости от суммы дохода.
Александр Усов в этой связи поясняет:
— Справедливая налоговая нагрузка — доходы по ПДС после 15 лет получения облагаются налогом в размере 13 или 15% (если сумма выше 5 млн рублей). Это выгодное положение, сопоставимое с ИИС и долгосрочными страховыми контрактами. Однако для тех, у кого доход растет, могут быть выгоднее другие продукты, — поясняет эксперт.
— Взимание НДФЛ при определенных условиях не умаляет привлекательности ПДС для граждан, а лишь снижает риски государства при участии в этой программе, — говорит Екатерина Голубцова. — НДФЛ взимается не со всей суммы дохода, а с полученного инвестиционного дохода, и сами ставки не превышают 15%.
Ограничения и альтернативные мнения
Не все эксперты разделяют оптимизм по поводу массового участия в программе. В частности, налоговый юрист Евгения Солдатова считает, что программа больше подходит для сотрудников крупных компаний, использующих ПДС как инструмент мотивации персонала. Остальные россияне вряд ли будут самостоятельно пользоваться предоставленными налоговыми льготами как минимум потому, что в условиях экономической нестабильности не готовы размещать деньги на долгосрочной основе, опасаясь их потери.
Заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Президентской академии Александр Абрамов считает, что взносы работодателей вряд ли сыграют значимую роль.
— Как и в случае с программой софинансирования пенсий, основной финансовый вклад, скорее всего, останется за самими работниками. Работодатели и без того несут большие расходы на оплату труда, и не все смогут финансировать долгосрочные сбережения сотрудников, — считает он.
Эту точку зрения разделяет и эксперт Ассоциации инвесторов АВО Михаил Локшин. По его мнению, задачу роста накоплений россиян можно и нужно решать с разных сторон.
— Даже применительно к ПДС это должно идти по двум направлениям: стимулированию пополнений уже участвующих в программе, что и призвана решать предложенная мера, и — что еще важнее — стимулированию новых граждан к участию в ПДС, — говорит он.
Главный налоговый эксперт НДФЛка.ру Ольга Гукова подчеркивает важность осведомленности граждан.
— Люди часто говорят, что финансовые льготы слишком сложные и не внушают доверия. Им хочется прозрачных условий без подвохов, — говорит Ольга Гукова.
По мнению эксперта, введение двух ставок НДФЛ означает, что доходы по долгосрочным сбережениям нельзя будет использовать для других налоговых вычетов.
— Самое главное, чего хотят граждане, — это надежность, чтобы не было риска, что программу закроют, а вложения «сгорят». В Налоговом кодексе нет гарантий, что за 15 лет режим налогообложения не ухудшится, подчеркивает она.