Всемирный банк допустил самый медленный рост экономики с 1960-х годов

Согласно отчету банка, в 2025-м рост мировой торговли замедлится до 1,8% по сравнению с 3,4% в прошлом году. Мировая инфляция составит в среднем 2,9%, выше допандемийного уровня, на фоне роста тарифов и напряженности на рынках труда. «Замедление экономического роста будет препятствовать усилиям развивающихся экономик, направленным на ускорение создания рабочих мест, сокращение масштабов крайней бедности и уменьшение разрыва по уровню дохода на душу населения с развитыми странами», — предупреждает организация. Рост доходов на душу населения в развивающихся странах составит 2,9%, что на 1,1 процентного пункта ниже среднего показателя за период с 2000 по 2019 год.