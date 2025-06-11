В Минпромторге рассказали о регулировании цен и возврате товаров на маркетплейсах

Чиновник дал интервью «Российской газете» на «Неделе российского ретейла». Он рассказал журналистам о том, поддержит ли правительство просьбу Ассоциации компаний розничной торговли об ограничении дисконта на онлайн-площадках до 10% в рамках закона о платформенной экономике.
«Что касается возможности предоставления скидок со стороны маркетплейсов на товар, мы предложили такую конструкцию, при которой маркетплейс не будет иметь права давать скидку за свой счет или счет продавца этого товара без его согласия. Для продавца, который также может являться производителем товара, необходимо иметь возможность самостоятельно определять торговую политику в этом канале продаж, и мы полностью это поддержали. Тогда это станет по-настоящему справедливым и эффективным инструментом продаж», — пояснил Чекушов.
Касаемо сроков принятия закона и возможных изменений в его проекте, статс-секретарь Минпромторга отметил, что законопроект находится на площадке правительства и будет внесен на рассмотрение в Госдуму после прохождения всех необходимых процедур.
Чекушов пояснил, что Минпромторг является одним из соавторов законопроекта и связанных с ним законов и предложил свои идеи по изменениям. В первую очередь, они касаются взаимодействия потребителей с маркетплейсом, включая возможность вернуть товар торговой площадке, а не продавцу или перевозчику товара.
Другие предложения ведомства, по словам замминистра промышленности и торговли, касаются обязательных требований к товару, установленных в России.
«Товар должен соответствовать всем им и сопровождаться всеми сертификатами и иными полагающимися в нашей стране документами; маркетплейс должен быть подключен к соответствующим государственным информационным системам/реестрам, благодаря которым в автоматическом режиме возможно проверить товар на соблюдение обязательным требованиям (в части маркировки, проведения оценки соответствия, регистрации отдельных видов товаров (БАД, лекарства, мед. изделия и пр.))», — уточнил Чекушов.
Он пояснил, что невыполнение этих требований повлечет за собой соответствующую ответственность.
Статс-секретарь также подчеркнул, что дискуссия о том, кто должен нести отвественность за продаваемые товары — производитель, продавец, маркетплейс или кто-то еще, является неуместной. Для конечного потребителя важна сама возможность вернуть некачественный товар туда, где он его купил и получить возврат денег. Не менее важно, чтобы товары были легальными и качественными.
«Минпромторг России включил такую конструкцию в законопроект о платформенной экономике, разработанный под руководством Минэкономразвития России. Предусмотрена ответственность за нарушение требований закона о платформенной экономике (в “пакетном” законопроекте о платформенной экономике есть отдельный законопроект об изменении КоАП в данной части)», — отметил Чекушов.
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