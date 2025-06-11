В Минпромторге рассказали о регулировании цен и возврате товаров на маркетплейсах

«Что касается возможности предоставления скидок со стороны маркетплейсов на товар, мы предложили такую конструкцию, при которой маркетплейс не будет иметь права давать скидку за свой счет или счет продавца этого товара без его согласия. Для продавца, который также может являться производителем товара, необходимо иметь возможность самостоятельно определять торговую политику в этом канале продаж, и мы полностью это поддержали. Тогда это станет по-настоящему справедливым и эффективным инструментом продаж», — пояснил Чекушов.