Трамп заявил о готовности торгового соглашения с Китаем

«Наша сделка с Китаем завершена, осталось только финальное утверждение с участием председателя Си Цзиньпина и меня», — отметил он в публикации.
Трамп также подчеркнул, что в рамках соглашения Пекин обязался поставить США редкоземельные металлы и другие природные ископаемые в полном объеме «авансом».
Кроме того, Вашингтон снизит пошлины на китайские товары с 145 до 55%, а Пекин на американские — с 125 до 10%. Кроме того, США вновь разрешат китайским студентам проходить обучение в американских вузах.
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