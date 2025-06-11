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Трамп заявил о готовности торгового соглашения с Китаем

Новое торговое соглашение США и Китая готово, написал американский президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail

«Наша сделка с Китаем завершена, осталось только финальное утверждение с участием председателя Си Цзиньпина и меня», — отметил он в публикации.

Трамп также подчеркнул, что в рамках соглашения Пекин обязался поставить США редкоземельные металлы и другие природные ископаемые в полном объеме «авансом».

Кроме того, Вашингтон снизит пошлины на китайские товары с 145 до 55%, а Пекин на американские — с 125 до 10%. Кроме того, США вновь разрешат китайским студентам проходить обучение в американских вузах.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».