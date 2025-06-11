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Тарифы на грузоперевозки выросли из-за дефицита машин

Средние тарифы на автомобильные грузоперевозки в мае достигли 66,4 ₽/км, приблизившись к уровню 2024 года (68,7 ₽/км). Рост связан не с увеличением спроса, а с сокращением парка машин — часть перевозчиков вернула технику, взятую в лизинг, из-за снижения маржинальности, подсчитали эксперты логистической платформы «Монополия».

Источник: Reuters

«Наиболее заметно на рост тарифов влияет сокращение количества доступного транспорта. Часть компаний из-за снижения оборотных средств отказалась от техники, приобретенной в лизинг в 2023—2024 годах, когда маржинальность грузоперевозок достигла пика», — считает директор по развитию «Монополии» Лев Стариковский.

Среди ключевых факторов эксперты также выделили дефицит водителей, сезонный спрос на стройматериалы и демпинг перевозчиков из Китая, которые предлагают ставки на 30−40% ниже благодаря дешевым кредитам (лизинг от 4% против 25−29% в РФ).