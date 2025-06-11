Тарифы на грузоперевозки выросли из-за дефицита машин

«Наиболее заметно на рост тарифов влияет сокращение количества доступного транспорта. Часть компаний из-за снижения оборотных средств отказалась от техники, приобретенной в лизинг в 2023—2024 годах, когда маржинальность грузоперевозок достигла пика», — считает директор по развитию «Монополии» Лев Стариковский.
Среди ключевых факторов эксперты также выделили дефицит водителей, сезонный спрос на стройматериалы и демпинг перевозчиков из Китая, которые предлагают ставки на 30−40% ниже благодаря дешевым кредитам (лизинг от 4% против 25−29% в РФ).