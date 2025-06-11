Стало известно, сколько россиян живут в съемных квартирах

12% из пар, проживающих в съемной квартире, ждут выдачи ключей от собственного жилья, которое приобрели в ипотеку или за наличные. 30% уверены в том, что смогут обзавестись собственным жильем в будущем. Среди них 24% планируют купить квартиру за наличные и еще столько же — в ипотеку — и уже начали копить деньги с этой целью. 48% еще не начали откладывать денежные средства на покупку жилья.