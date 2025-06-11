Соцфонд назвал средний размер пенсий госслужащих

Как отмечает корреспондент издания, на 1 апреля 2025 года размер выплат составил 36 200 рублей. При этом в апреле 2024 года этот показатель составил 34 331 рубль, в январе 2025 года — 35 931 рубль.
По данным Соцфонда, у работающих госслужащих размер пенсии на апрель — 36 934 рубля, у неработающих — 36 120 рублей.
Напоминается, что с этого года в России возобновлена индексация пенсий работающих пенсионеров в феврале и апреле. Кроме того, в дополнение к индексации сохраняется повышение выплат, которое происходит в августе.
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