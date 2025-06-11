Следственный комитет выявил крупнейшую серую ферму майнеров в Иркутске

Принятый закон также ввел возможность запрета майнинга на определенных территориях или в определенных регионах круглогодично или во время отопительного сезона. В конце прошлого декабря правительство ввело запрет на майнинг в десяти российских регионах до 2031 года из-за риска возникновения там дефицита электроэнергии. Но на фоне введенного в Иркутске запрета на майнинг в зимний период, а также роста до рекордных отметок стоимости биткоина в начале этого года в регионе объем серого майнинга стал увеличиваться.