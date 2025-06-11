Россияне купили Лабубу на 2 миллиона рублей

По данным аналитиков, в начале 2025 года игрушки Лабубу почти не пользовались спросом на маркетплейсах. В апреле начались первые продажи, в мае же спрос резко вырос. Всего в этом месяце россияне потратили на игрушки Лабубу на двух крупнейших маркетплейсах 2 056 832 рубля.