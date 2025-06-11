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Правительство распространило режим СЭЗ на части территорий Брянской области

На ряд приграничных территорий Брянской области будет распространен режим свободной экономической зоны (СЭЗ), который действует в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, следует из постановления правительства.

Екатерина Свинова
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

«Решение позволит поддержать предприятия, работающие на этих территориях. Резиденты свободной экономической зоны, в частности, могут пользоваться пониженными тарифами страховых взносов в размере 7,6%. Также для них предусмотрены: нулевая ставка налога на прибыль предприятий, полученную от реализации инвестпроектов, освобождение от уплаты налога на имущество организаций и режим свободной таможенной зоны», — говорится в пресс-релизе.

Свободная экономическая зона на территории новых регионов была создана в 2023 году. На сегодняшний день её участниками стали более 350 компаний. Для резидентов СЭЗ разработана программа льготного кредитования. Наиболее распространённые виды деятельности предприятий-резидентов — промышленность, строительство и добыча полезных ископаемых. В июне 2024 года Президент подписал закон, позволяющий распространить преференциальный режим свободной экономической зоны на отдельные территории Белгородской, Брянской и Курской областей.

По обращениям властей Белгородской и Курской областей, был принят ряд решений о включении отдельных территорий этих регионов в состав СЭЗ, отметили в Кабмине.

Подписанным документом вносятся изменения в постановление Правительства от 27 декабря 2024 года № 1932.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».