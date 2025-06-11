Правительство распространило режим СЭЗ на части территорий Брянской области

Свободная экономическая зона на территории новых регионов была создана в 2023 году. На сегодняшний день её участниками стали более 350 компаний. Для резидентов СЭЗ разработана программа льготного кредитования. Наиболее распространённые виды деятельности предприятий-резидентов — промышленность, строительство и добыча полезных ископаемых. В июне 2024 года Президент подписал закон, позволяющий распространить преференциальный режим свободной экономической зоны на отдельные территории Белгородской, Брянской и Курской областей.