Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам дали совет по вкладам на фоне снижения ставок

До конца 2025 года ставки по вкладам могут опуститься до 13−14%. Это произойдет на фоне общего тренда на смягчение денежно-кредитной политики. О том, как быть с вкладами, рассказал гендиректор финансовой платформы WEBBANKIR Андрей Пономарев.

Дарья Фадеева
Автор Финансы Mail
Как накопить миллион: полезные советы и лайфхаки
Источник: Unsplash

Он напомнил «Газете.Ru», что уже в мае средняя ставка по депозитам в десяти крупнейших банках упала с 22,3% до 19,38%. А после июньского решения ЦБ снизить ключевую ставку с 21% до 20% процесс, по мнению финансиста, только ускорится.

Пономарев посоветовал срочно открыть вклад под максимальный процент:

Самое очевидное решение — постараться разместить в банке вклад под высокий процент на как можно больший срок. В крупнейших и самых надежных банках сегодня еще можно открыть на год вклады по ставке 19%, тем самым продлив получение высокого пассивного дохода.

Он также напомнил, что по данным Агентства по страхованию вкладов, средняя сумма вклада в первом квартале 2025 года составила около 413 тыс. рублей. Если разместить ее под 19% на 12 месяцев, можно получить почти 80 тыс. рублей дохода — при условии выплаты процентов в конце срока.

Для тех, кто хочет зафиксировать высокий доход на более долгий срок — два-три года — Пономарев рекомендует обратить внимание на облигации. Даже низкорискованные бумаги, выпущенные компаниями с рейтингом не ниже «AA-», сейчас дают доходность к погашению на уровне 20−27% годовых.

Согласно оценке финансиста, вложив те же 413 тыс. рублей в такие облигации, можно рассчитывать на купонный доход от 82 до 113 тыс. рублей в год. После вычета НДФЛ и комиссий реальный доход составит от 70 до 97 тыс. рублей.

Пономарев подчеркивает: «период высоких ставок заканчивается. И если вы хотите сохранить доходность, сейчас самое время действовать — как с вкладами, так и с облигациями».

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».