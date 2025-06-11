Россиянам дали совет по вкладам на фоне снижения ставок

Он напомнил «Газете.Ru», что уже в мае средняя ставка по депозитам в десяти крупнейших банках упала с 22,3% до 19,38%. А после июньского решения ЦБ снизить ключевую ставку с 21% до 20% процесс, по мнению финансиста, только ускорится.
Пономарев посоветовал срочно открыть вклад под максимальный процент:
Самое очевидное решение — постараться разместить в банке вклад под высокий процент на как можно больший срок. В крупнейших и самых надежных банках сегодня еще можно открыть на год вклады по ставке 19%, тем самым продлив получение высокого пассивного дохода.
Он также напомнил, что по данным Агентства по страхованию вкладов, средняя сумма вклада в первом квартале 2025 года составила около 413 тыс. рублей. Если разместить ее под 19% на 12 месяцев, можно получить почти 80 тыс. рублей дохода — при условии выплаты процентов в конце срока.
Для тех, кто хочет зафиксировать высокий доход на более долгий срок — два-три года — Пономарев рекомендует обратить внимание на облигации. Даже низкорискованные бумаги, выпущенные компаниями с рейтингом не ниже «AA-», сейчас дают доходность к погашению на уровне 20−27% годовых.
Согласно оценке финансиста, вложив те же 413 тыс. рублей в такие облигации, можно рассчитывать на купонный доход от 82 до 113 тыс. рублей в год. После вычета НДФЛ и комиссий реальный доход составит от 70 до 97 тыс. рублей.
Пономарев подчеркивает: «период высоких ставок заканчивается. И если вы хотите сохранить доходность, сейчас самое время действовать — как с вкладами, так и с облигациями».
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