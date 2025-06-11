Россиянам дали совет по вкладам на фоне снижения ставок

Он также напомнил, что по данным Агентства по страхованию вкладов, средняя сумма вклада в первом квартале 2025 года составила около 413 тыс. рублей. Если разместить ее под 19% на 12 месяцев, можно получить почти 80 тыс. рублей дохода — при условии выплаты процентов в конце срока.