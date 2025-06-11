Исследование показало, как часто пенсионеры проверяют кредитную историю

«Пожилые люди все чаще осознают необходимость регулярного мониторинга своей кредитной истории, как способа защитить себя от мошеннических схем и своевременно выявить подозрительную активность. Кроме того, повышение цифровой грамотности среди пенсионеров, а также рост доступности онлайн-сервисов, делает финансовые инструменты более понятными и удобными для старшего поколения», — отмечает директор департамента коммуникационной политики финансового маркетплейса «Выберу.ру» Анна Романенко.