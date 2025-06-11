Исследование показало, как часто пенсионеры проверяют кредитную историю

С 1 марта 2025 года в России начал действовать механизм самозапрета на выдачу кредитов. Мера направлена на снижение рисков мошеннических действий, связанных с хищением личных данных и последующим оформлением кредитов на посторонних лиц.
С начала запуска механизма, как показало исследование, интерес россиян к контролю своих кредитных историй заметно вырос — объем запросов на получение кредитного отчета увеличился на 38%. Наиболее динамично растет активность среди граждан старшего поколения: пенсионеры стали запрашивать свои кредитные истории на 46% чаще.
«Именно среди людей старше 60 лет наблюдается самый существенный прирост интереса к услуге. Это говорит о растущем внимании к теме финансовой безопасности среди пенсионеров — одной из наиболее уязвимых категорий граждан», — говорится в результатах исследования.
Однако наиболее активной категорией населения остаются россияне 25−44 лет — они формируют 47% всех обращений.
«Пожилые люди все чаще осознают необходимость регулярного мониторинга своей кредитной истории, как способа защитить себя от мошеннических схем и своевременно выявить подозрительную активность. Кроме того, повышение цифровой грамотности среди пенсионеров, а также рост доступности онлайн-сервисов, делает финансовые инструменты более понятными и удобными для старшего поколения», — отмечает директор департамента коммуникационной политики финансового маркетплейса «Выберу.ру» Анна Романенко.
Она полагает, что интерес к контролю за кредитной историей будет продолжать расти. Дело в том, что регулярная проверка кредитного рейтинга становится важной составляющей личной финансовой безопасности наряду с использованием надежных паролей и двухфакторной аутентификацией, заключает специалист.
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