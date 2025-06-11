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Исследование показало, как часто пенсионеры проверяют кредитную историю

Россияне стали чаще проверять кредитные истории после введения самозапрета на кредиты, выяснили аналитики сервиса «Выберу.ру». Результаты исследования изучили Финансы Mail.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
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Источник: Freepik

С 1 марта 2025 года в России начал действовать механизм самозапрета на выдачу кредитов. Мера направлена на снижение рисков мошеннических действий, связанных с хищением личных данных и последующим оформлением кредитов на посторонних лиц.

С начала запуска механизма, как показало исследование, интерес россиян к контролю своих кредитных историй заметно вырос — объем запросов на получение кредитного отчета увеличился на 38%. Наиболее динамично растет активность среди граждан старшего поколения: пенсионеры стали запрашивать свои кредитные истории на 46% чаще.

«Именно среди людей старше 60 лет наблюдается самый существенный прирост интереса к услуге. Это говорит о растущем внимании к теме финансовой безопасности среди пенсионеров — одной из наиболее уязвимых категорий граждан», — говорится в результатах исследования.

Однако наиболее активной категорией населения остаются россияне 25−44 лет — они формируют 47% всех обращений.

«Пожилые люди все чаще осознают необходимость регулярного мониторинга своей кредитной истории, как способа защитить себя от мошеннических схем и своевременно выявить подозрительную активность. Кроме того, повышение цифровой грамотности среди пенсионеров, а также рост доступности онлайн-сервисов, делает финансовые инструменты более понятными и удобными для старшего поколения», — отмечает директор департамента коммуникационной политики финансового маркетплейса «Выберу.ру» Анна Романенко.

Она полагает, что интерес к контролю за кредитной историей будет продолжать расти. Дело в том, что регулярная проверка кредитного рейтинга становится важной составляющей личной финансовой безопасности наряду с использованием надежных паролей и двухфакторной аутентификацией, заключает специалист.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»