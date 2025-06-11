Опрос: как россияне относятся к ограничению на количество банковских карт

Безналичные деньги стали не только привычным атрибутом для большинства россиян, но и инструментом в руках злоумышленников. В ответ на угрозы дропперства и обналичивания незаконных доходов власти предложили ввести ограничения на количество банковских карт для одного клиента. Финансы Mail решили узнать, сколько карт на руках являются комфортным для наших читателей и с какими целями они чаще всего их используют.