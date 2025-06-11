Миронов призвал кабмин ограничить рост цен на обучение в вузах

Миронов добавил, что на новый учебный год вузы традиционно поднимают плату за обучение. Он подчеркнул, что государственные вузы должны отталкиваться от нормативов стоимости, которые ежегодно утверждает Минобрнауки РФ. «На этот год минимальный норматив — около 105 тысяч рублей, но к нему вузы делают еще свои, во многом произвольные накрутки. А коммерческие заведения вообще никаких нормативов и ограничений не соблюдают. В итоге мы каждый год получаем вакханалию цен», — отметил парламентарий.