Миронов призвал кабмин ограничить рост цен на обучение в вузах

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Правительство РФ должно регулировать цены на обучение в вузах, ограничивать их рост хотя бы на уровне инфляции. Такое мнение высказал ТАСС руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» в Государственной думе Сергей Миронов.
«Правительству пора браться за регулирование, ограничивать рост платы за обучение хотя бы уровнем инфляции, а по дефицитным специальностям вообще не допускать повышения цен», — сказал Миронов.
Он считает, что также необходимо регулировать на уровне государства зарплаты ректоров вузов и их заместителей, которые в десятки раз больше зарплат преподавателей. Такие ставки устанавливают сами вузы, отметил депутат.
Миронов добавил, что на новый учебный год вузы традиционно поднимают плату за обучение. Он подчеркнул, что государственные вузы должны отталкиваться от нормативов стоимости, которые ежегодно утверждает Минобрнауки РФ. «На этот год минимальный норматив — около 105 тысяч рублей, но к нему вузы делают еще свои, во многом произвольные накрутки. А коммерческие заведения вообще никаких нормативов и ограничений не соблюдают. В итоге мы каждый год получаем вакханалию цен», — отметил парламентарий.