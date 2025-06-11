Города-миллионники в РФ должны перейти на 5G уже в 2026 году

К 2027 году победители аукциона должны начать развертывание такой инфраструктуры и в городах с населением более 500 тыс. человек. Чтобы выполнить все условия, 5G к этому времени надо запустить по меньшей в трех таких населенных пунктах, а к 2035-му их должно стать 36. Также компании должны будут обеспечивать связью пятого поколения города, в которых проживает свыше 100 тыс. жителей: через два года сети должны быть запущены не менее чем в 10 из них, а к 2035 году — уже в 80.