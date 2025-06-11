ФАС согласовала покупку ретейлера «ОБИ»

Германская OBI GmbH работала в России с 2003 года. В марте 2022 года компания закрыла российские магазины и остановила операции в стране, а позднее ушла с рынка. С этого времени основные российские юрлица OBI (ООО «Оби ФЦ», ООО «Сделай своими руками», ООО «Сделай своими руками Северо-Запад» и ООО «Сделай своими руками — Казань») несколько раз меняли собственников.