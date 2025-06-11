ФАС согласовала покупку ретейлера «ОБИ»

«Служба рассмотрела ходатайство организации о приобретении 65% долей в уставном капитале ООО “Сделай своими руками”, ООО “Сделай своими руками Северо-Запад” и ООО “ОБИ Франчайзинговый Центр”. По мнению ведомства, сделка не приведет к ограничению конкуренции на рынке розничной торговли строительными материалами», — отметили в ФАС.
По данным ЕГРЮЛ, ООО «Гермес», была учреждена в конце марта 2025 года. Руководителем и единственным владельцем юрлица выступает Владимир Захватошин, С конца апреля «Гермес» владеет по 24,99% в указанных юрлицах. Остальная доля в юрлицах принадлежит АО «Аллонж», которое СМИ связывают со структурами ХК «Синдика».
Германская OBI GmbH работала в России с 2003 года. В марте 2022 года компания закрыла российские магазины и остановила операции в стране, а позднее ушла с рынка. С этого времени основные российские юрлица OBI (ООО «Оби ФЦ», ООО «Сделай своими руками», ООО «Сделай своими руками Северо-Запад» и ООО «Сделай своими руками — Казань») несколько раз меняли собственников.
Сеть OBI включает в себя 26 магазинов. По подсчетам Infoline, компания занимает 8-е место среди профильных сетей. В 2024 году выручка компании составила 24,6 млрд рублей, прибавив 4,2%.
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