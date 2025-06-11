Эксперт предупредил о подорожании доллара и евро к рублю

«Кроме ценовой слабости нефти, на рубль до конца года будут оказывать давление секвестр ключевой ставки и сезонное ухудшение параметров платежного баланса. В бюджете на 2025 год заложена средняя цена нефти в $69,7. Средняя цена Brent с начала года составляет $70,2. То есть пока никаких критичных ценовых изменений не произошло», — подчеркнул Бахтин.