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Эксперт предупредил о подорожании доллара и евро к рублю

К декабрю доллар достигнет уровня 90 рублей, евро — 100 рублей, а юань будет стоить около 12 рублей. Об этом сообщил инвестиционный стратег компании «Гарда Капитал» Александр Бахтин.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters

Снижение цен на нефть оказывает негативное влияние на курс рубля из-за сокращения экспортной выручки, отметил эксперт в беседе с «Газетой.Ru». Он подчеркнул, что это создает давление на российскую валюту.

В то же время динамика рубля в значительной степени поддерживается действием механизма бюджетного правила. Согласно данному механизму, объем покупки иностранной валюты государством корректируется в зависимости от колебаний нефтяных цен, что способствует стабилизации курса национальной валюты в условиях волатильности сырьевых рынков.

«Кроме ценовой слабости нефти, на рубль до конца года будут оказывать давление секвестр ключевой ставки и сезонное ухудшение параметров платежного баланса. В бюджете на 2025 год заложена средняя цена нефти в $69,7. Средняя цена Brent с начала года составляет $70,2. То есть пока никаких критичных ценовых изменений не произошло», — подчеркнул Бахтин.

По мнению эксперта, усиление торговых разногласий может привести к незначительному снижению среднерыночной цены нефти ниже уровня, заложенного в бюджетные прогнозы. Однако Бахтин подчеркивает, что устойчивое падение котировок топлива ниже отметки в $60 за баррель маловероятно. Такая динамика, по его словам, не отвечает интересам ни американских производителей, ни стран — участниц ОПЕК.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»