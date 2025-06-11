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Экономист спрогнозировал рост пенсий выше инфляции

В 2026 году пенсии россиян вырастут темпами выше инфляции, считает Игорь Балынин, кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

Беседуя с «Газетой.Ru», он напомнил, что в следующем году выплаты для работающих и неработающих пенсионеров проиндексируют два раза — с 1 февраля и с 1 апреля.

«За счет двухэтапности индексации пенсий россиян их размеры вырастут темпами выше инфляции, то есть в реальном выражении. У работающих пенсионеров в августе 2026 года будет еще и третье повышение пенсий — беззаявительная корректировка выплат с учетом индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), которые будут заработаны ими в 2025 году», — пояснил экономист.

Как отметил Балынин, на работающих пенсионеров работодатели уплачивают страховые взносы, а это значит, что у них продолжают формироваться ИПК.

Все повышения пенсий в 2026 году будут проведены автоматически — заявления от граждан не потребуются ни в бумажном, ни в электронном виде, заключил он.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».