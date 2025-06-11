Экономист спрогнозировал рост пенсий выше инфляции

«За счет двухэтапности индексации пенсий россиян их размеры вырастут темпами выше инфляции, то есть в реальном выражении. У работающих пенсионеров в августе 2026 года будет еще и третье повышение пенсий — беззаявительная корректировка выплат с учетом индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), которые будут заработаны ими в 2025 году», — пояснил экономист.