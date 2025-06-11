ЕЦБ: доллар продолжает терять глобальную востребованность

Американская нацвалюта продолжал терять свои позиции на мировом рынке, уступая их более мелким конкурентам, а также золоту. Тем не менее, евро пока не укрепил своих позиций на глобальном рынке, чтобы занять мест доллара.
В 2024 году доля доллара в глобальных валютных резервах снизилась на 2 процентных пункта. Хотя евро немного окреп, японская иена и канадский доллар стали главными победителями, как сообщил Европейский центральный банк в среду.
Несмотря на то что доллар по-прежнему занимает 58% рынка в глобальных валютных резервах, за последнее десятилетие его доля сократилась на 10 процентных пунктов. Доля евро же колеблется чуть ниже 20%.
Отмечается, что инвесторы начали распродавать долларовые активы из-за нестабильной экономической политики США. Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что это даёт евро возможность стать альтернативой доллару, если блок из 20 стран наконец начнёт предпринимать шаги по интеграции.
«Данные опроса показывают, что две трети центральных банков инвестировали в золото для диверсификации, а две пятых — для защиты от геополитических рисков», — сообщил Европейский центральный банк.
Если сложить все валютные резервы, то доля золота (20%) превысила долю евро (16%), добавил ЕЦБ.
Однако с апреля появились признаки того, что активы в евро могут наконец получить преимущество.
В США доходность выросла, но доллар резко ослаб по отношению к евро, что является необычной корреляцией и, по-видимому, свидетельствует о том, что инвесторы сомневаются в статусе доллара как главного актива в мире.
Однако, как предупреждают экономисты, еврозоне не хватает критически важной финансовой инфраструктуры, чтобы занять значительную долю рынка доллара.
Европейской валюте не достает действительно ликвидных, крупномасштабных безопасных активов, поскольку долговые обязательства выпускаются каждой страной отдельно, что приводит к фрагментации долгового рынка блока.
Помимо этого, Европа также не имеет военных оборонных возможностей, чтобы обеспечить тот вид геополитической гарантии, которого требуют управляющие резервами.
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