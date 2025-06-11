Bloomberg: Уолл-стрит наблюдает за гонкой за место главы ФРС

Среди называемых кандидатов:
- Бывший член совета управляющих ФРС Кевин Уорш
- Кевин Хассетт, директор Национального экономического совета Белого дома
- Член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер
- Бывший президент Всемирного банка Дэвид Малпасс
Срок полномочий Пауэлла на самом деле заканчивается только в мае следующего года, и он не собирается уходить в отставку досрочно, несмотря на нападки Трампа, пишет Bloomberg.
Хотя рынки всегда интересуются тем, кто определяет денежно-кредитную политику в крупнейшей экономике мира, на этот раз есть дополнительная интрига, учитывая подозрения, что кандидат от Трампа, скорее всего, будет выступать за низкие процентные ставки, несмотря на риск ускорения инфляции.
Торстен Слок из Apollo Management недавно предположил, что дебаты о следующем главе ФРС являются одной из причин, по которой инвесторы в последнее время повышают доходность 10-летних казначейских облигаций.
Также есть вероятность, что если Трамп назначит преемника Пауэлла так же быстро, как он заявляет, может возникнуть идея «теневого ФРС», что создаст путаницу для инвесторов, говорится в материале Bloomberg.
По словам Уилла Денайера из Gavekal Research, если Трамп выдвинет кандидатуру и создаст теневой ФРС, это может «еще больше подорвать доверие к политике США, нанести еще один удар по идее американской исключительности, ослабить доллар США и потенциально повысить доходность американских облигаций из-за возросших инфляционных ожиданий».
Тем не менее, по мнению эксперта, если Трамп выберет Уорша или кого-то с похожими взглядами, «и этот человек воздержится от повторения призывов Трампа о снижении ставок, то рынок будет в безопасности».