Bloomberg: Уолл-стрит наблюдает за гонкой за место главы ФРС

Хотя рынки всегда интересуются тем, кто определяет денежно-кредитную политику в крупнейшей экономике мира, на этот раз есть дополнительная интрига, учитывая подозрения, что кандидат от Трампа, скорее всего, будет выступать за низкие процентные ставки, несмотря на риск ускорения инфляции.