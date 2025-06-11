Blackstone решила инвестировать в Европу $500 млрд

Blackstone была основана в 1985 году. В 1991-м группа вышла на рынок инвестиций в недвижимость. Сейчас это крупнейшая в мире управляющая компания в сфере альтернативных инвестиций. Объем активов под ее управлением превышает $1 трлн. У компании 27 офисов в США, странах Европы и Азии, а штаб-квартира находится в Нью-Йорке.