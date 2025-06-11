Без угла виноватые: ЦБ предупредил о риске «пузыря» на рынке новостроек

По данным ЦБ, в начале 2025 года по ставке льготной ипотеки (до 8%) можно было приобрести в среднем 39 кв. м, тогда как по рыночной ставке (22−30%) — лишь 10 кв. м. На вторичном рынке ситуация также ухудшилась: доступная площадь по рыночной ипотеке сократилась до 16 кв. м против 27 кв. м годом ранее. Это говорит о том, что рост цен значительно опережает не только номинальные, но и реальные доходы россиян.