Всемирный банк изменил показатель черты бедности

«Обновленная черта составляет 3 доллара на человека в день, заменяя предыдущий показатель в 2,15 доллара», — сказано в публикации.
Отмечается, что Всемирный банк обновляет показатели бедности с учетом роста различий в уровнях цен по всему миру.
Международная черта бедности рассчитывается на основе данных Программы международных сопоставлений (ICP), которая собирает сравнительные данные о ценах для расчета паритетов покупательной способности (ППС) для экономик мира.
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