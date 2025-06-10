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Всемирный банк изменил показатель черты бедности

Всемирный банк обновил показатель черты бедности, говорится в июньском заявлении, опубликованном на сайте организации.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: AP 2024

«Обновленная черта составляет 3 доллара на человека в день, заменяя предыдущий показатель в 2,15 доллара», — сказано в публикации.

Отмечается, что Всемирный банк обновляет показатели бедности с учетом роста различий в уровнях цен по всему миру.

Международная черта бедности рассчитывается на основе данных Программы международных сопоставлений (ICP), которая собирает сравнительные данные о ценах для расчета паритетов покупательной способности (ППС) для экономик мира.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».