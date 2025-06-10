Возвращение в Россию Booking.com и Airbnb предложили нормативно ограничить

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Ассоциация туристических агрегаторов (АТАГ) предлагает нормативно ограничить возвращение на российский рынок иностранных сервисов бронирования жилья, в том числе Booking.com и Airbnb. С таким предложением выступил директор АТАГ Александр Брагин на парламентских слушаниях комитета Госдумы по туризму в рамках Международного туристического форума «Путешествуй!».
«У глобальных игроков есть неограниченные финансовые возможности, огромный сетевой эффект и десятилетия работы над продуктом. В случае их возвращения мы снова получим монополизацию рынка и неограниченный доступ к персональным данным иностранными структурами, с локацией пользователей и их передвижениями. В этой связи предлагаем нормативно ограничить возможность для возвращения глобальных компаний на наш рынок», — сказал он.
Брагин отметил, что некоторые дочерние структуры западных компаний формально не закрыты, находятся в «спящем» состоянии и, как следствие, могут быстро возобновить деятельность на территории РФ. В частности, такая «дочка» осталась у Booking.com. «Нужно оперативно подготовить законодательные поправки в части турагрегаторов совместно с Госдумой и федеральными органами власти», — подчеркнул эксперт.
Он напомнил, что до момента своего ухода с российского рынка Booking.com и Airbnb фактически доминировали, занимая до 75−80% рынка. «За прошедшие три года российские участники полностью заместили ушедших иностранцев, создали по-настоящему конкурентную среду, сделали существенные инвестиции в рабочие места и качество продукта для потребителя. Наша общая задача — сохранить и приумножить этот прогресс», — заключил глава ассоциации.
Пятый Международный туристический форум «Путешествуй!» проходит в Москве на ВДНХ с 10 по 15 июня. Организатором является Фонд Росконгресс при поддержке правительства РФ и Минэкономразвития. ТАСС — стратегический медиапартнер форума.