Россияне получат рекордный кешбэк за шесть месяцев 2025-го

В ряде банков подтвердили рост. В «Новикоме» выплаты в виде кешбэка клиентам за пять месяцев этого года составили 273 млн рублей — это в 2,3 раза выше, чем за аналогичный период предыдущего. В Совкомбанке отметили рост суммы выплат на 70%. Рекордную сумму прогнозируют и в банке «Дом.РФ»: за первые пять месяцев 2025 года объем кешбэка, выплаченного клиентам, оказался на 35% больше, чем за аналогичный период предыдущего.