Россияне получат рекордный кешбэк за шесть месяцев 2025-го

Аналитики банка исследовали программы лояльности по всему рынку, бонусы и мили приравняли к рублям. Они допустили, что по итогам этого года сумма может составить 450−500 млрд рублей.
В ряде банков подтвердили рост. В «Новикоме» выплаты в виде кешбэка клиентам за пять месяцев этого года составили 273 млн рублей — это в 2,3 раза выше, чем за аналогичный период предыдущего. В Совкомбанке отметили рост суммы выплат на 70%. Рекордную сумму прогнозируют и в банке «Дом.РФ»: за первые пять месяцев 2025 года объем кешбэка, выплаченного клиентам, оказался на 35% больше, чем за аналогичный период предыдущего.
Основные причины увеличения кешбэка — инфляция, рост безналичных платежей и конкуренция между банками, пояснили опрошенные «Известиями» эксперты.
Сегодня игроки рынка стараются не снижать норму кешбэка для предупреждения замедления активности клиентов, но ограничивать потолок суммы начисленных бонусов. Тормозом для роста выплат также выступают технологичные способы оплаты — по QR-коду или по лицу.