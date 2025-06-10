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Профильные ассоциации возражают против инициативы о «российской полке»

Члены межотраслевого экспертного совета по развитию потребительского рынка (МЭС), а также семь объединений производителей и поставщиков продуктов питания направили премьер-министру Михаилу Мишустину письмо с просьбой отказаться от поддержки законопроекта о «российской полке». «Ведомости» ознакомились с копией письма.

Екатерина Свинова
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

Среди объединений, которые выступили против данного законопроекта, — Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), Национальная мясная ассоциация, Национальный союз хлебопечения, Национальный союз производителей молока (Союзмолоко), Рыбный союз.

По мнению авторов письма, законопроект нарушает принцип свободы экономической деятельности, фактически понуждая к заключению договоров с определенными производителями товаров.

В письме отдельно говорится о товарах, локализованных в России международными компаниями. Такая продукция лишается преференций, хотя транснациональные холдинги могут быть российскими резидентами, которые платят здесь налоги, создают рабочие места, делают инвестиции и используют отечественное сырье, указывают авторы обращения. При этом произведенные в странах ЕАЭС товары попадают на национальную полку.

Законопроект о «российской полке» обсуждается с 2023 г. В случае принятия он обяжет продавцов выделять определенное пространство на витринах и стеллажах под продукцию, произведенную в России или странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Сейчас документ находится в правительстве, в ближайшее время его планируется внести в Госдуму, сообщал на прошлой неделе министр промышленности и торговли Антон Алиханов.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».