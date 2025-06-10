Профильные ассоциации возражают против инициативы о «российской полке»

Законопроект о «российской полке» обсуждается с 2023 г. В случае принятия он обяжет продавцов выделять определенное пространство на витринах и стеллажах под продукцию, произведенную в России или странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Сейчас документ находится в правительстве, в ближайшее время его планируется внести в Госдуму, сообщал на прошлой неделе министр промышленности и торговли Антон Алиханов.