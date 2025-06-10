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Правительство отменило повышенные ввозные пошлины на социально значимые товары

Правительство России отменило повышенные ввозные пошлины на ряд социально значимых продуктов из недружественных стран. Об этом сообщается на официальном сайте кабмина.

Екатерина Свинова
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

«Правительство приняло решение отменить повышенные ставки ввозных таможенных пошлин на продукцию лечебного, диетического и специализированного питания, страной происхождения которой являются государства и территории, принимающие меры, нарушающие экономические интересы России. Постановление об этом подписано», — говорится в сообщении.

Уточняется, что такая продукция необходима недоношенным и маловесным новорожденным, а также детям и взрослым с различными заболеваниями, в том числе с нарушениями метаболизма, диабетом, муковисцидозом и онкологией.

Решение направлено на обеспечение многообразия и повышения доступности социально значимых продуктов на российском рынке, резюмировали в кабмине.

Дополнительные импортные пошлины в размере 20−50% для отдельных товаров из недружественных стран установлены постановлением правительства № 2240 от 7 декабря 2022 года.

Постановлением Правительства РФ от 30.12.2024 № 1989 внесены изменения в постановление Правительства РФ от 07.12.2022 № 2240 о ставках ввозных таможенных пошлин в отношении отдельных товаров, страной происхождения которых являются государства и территории, предпринимающие меры, которые нарушают экономические интересы РФ. Согласно изменениям, значительно расширен перечень товаров, в отношении которых вводятся временные ввозные пошлины. В него, в частности, включены колбасы и готовые продукты из печени и субпродуктов; консервы из печени и мяса птицы; готовые и консервированные продукты из любых видов мяса, включая дичь и кролика; готовые и консервированные продукты из рыбы и морепродуктов, отдельные виды кондитерских изделий; зерновой растворимый кофе; макаронные изделия; кускус; хлебобулочные и мучные изделия, а также овощи, овощные смеси, продукты переработки фруктов и овощей; соусы и кетчупы; минеральные и газированные воды; пиво; сидр; шампуни и лаки для волос; зубные пасты; чистящие и моющие средства; свечи зажигания.

Пошлины вводятся сроком по 31 декабря 2025 года включительно. Постановление вступило в силу 2 января 2025 года.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».