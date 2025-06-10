Правительство отменило повышенные ввозные пошлины на социально значимые товары

«Правительство приняло решение отменить повышенные ставки ввозных таможенных пошлин на продукцию лечебного, диетического и специализированного питания, страной происхождения которой являются государства и территории, принимающие меры, нарушающие экономические интересы России. Постановление об этом подписано», — говорится в сообщении.
Уточняется, что такая продукция необходима недоношенным и маловесным новорожденным, а также детям и взрослым с различными заболеваниями, в том числе с нарушениями метаболизма, диабетом, муковисцидозом и онкологией.
Решение направлено на обеспечение многообразия и повышения доступности социально значимых продуктов на российском рынке, резюмировали в кабмине.
Дополнительные импортные пошлины в размере 20−50% для отдельных товаров из недружественных стран установлены постановлением правительства № 2240 от 7 декабря 2022 года.
Постановлением Правительства РФ от 30.12.2024 № 1989 внесены изменения в постановление Правительства РФ от 07.12.2022 № 2240 о ставках ввозных таможенных пошлин в отношении отдельных товаров, страной происхождения которых являются государства и территории, предпринимающие меры, которые нарушают экономические интересы РФ. Согласно изменениям, значительно расширен перечень товаров, в отношении которых вводятся временные ввозные пошлины. В него, в частности, включены колбасы и готовые продукты из печени и субпродуктов; консервы из печени и мяса птицы; готовые и консервированные продукты из любых видов мяса, включая дичь и кролика; готовые и консервированные продукты из рыбы и морепродуктов, отдельные виды кондитерских изделий; зерновой растворимый кофе; макаронные изделия; кускус; хлебобулочные и мучные изделия, а также овощи, овощные смеси, продукты переработки фруктов и овощей; соусы и кетчупы; минеральные и газированные воды; пиво; сидр; шампуни и лаки для волос; зубные пасты; чистящие и моющие средства; свечи зажигания.
Пошлины вводятся сроком по 31 декабря 2025 года включительно. Постановление вступило в силу 2 января 2025 года.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».