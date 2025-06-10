Правительство отменило повышенные ввозные пошлины на социально значимые товары

Постановлением Правительства РФ от 30.12.2024 № 1989 внесены изменения в постановление Правительства РФ от 07.12.2022 № 2240 о ставках ввозных таможенных пошлин в отношении отдельных товаров, страной происхождения которых являются государства и территории, предпринимающие меры, которые нарушают экономические интересы РФ. Согласно изменениям, значительно расширен перечень товаров, в отношении которых вводятся временные ввозные пошлины. В него, в частности, включены колбасы и готовые продукты из печени и субпродуктов; консервы из печени и мяса птицы; готовые и консервированные продукты из любых видов мяса, включая дичь и кролика; готовые и консервированные продукты из рыбы и морепродуктов, отдельные виды кондитерских изделий; зерновой растворимый кофе; макаронные изделия; кускус; хлебобулочные и мучные изделия, а также овощи, овощные смеси, продукты переработки фруктов и овощей; соусы и кетчупы; минеральные и газированные воды; пиво; сидр; шампуни и лаки для волос; зубные пасты; чистящие и моющие средства; свечи зажигания.