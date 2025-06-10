Минфин разъяснил порядок налогообложения вкладов после снижения ставки ЦБ

В 2025 году Минфин ожидает поступления в федеральный бюджет от налога на процентные доходы по вкладам в размере ₽251,49 млрд, это более чем в два раза больше, чем было запланировано в 2024 году (₽108,55 млрд). Такие цифры ведомство указало в документах к закону «О федеральном бюджете на 2025 год и плановый период на 2026 и 2027 годов», который был подписан президентом Владимиром Путиным 30 ноября 2024 года. В 2026 году НДФЛ в отношении доходов в виде процентов, полученных по вкладам (остаткам на счетах) в банках, должны составить ₽262,14 млрд, в 2027-м — ₽173,34 млрд.