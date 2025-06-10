Минфин разъяснил порядок налогообложения вкладов после снижения ставки ЦБ

Банк России 6 июня понизил ключевую ставку с 21% до 20% годовых. Однако, в формуле расчета процентного дохода по вкладам, не подлежащего налогообложению, пока будет использоваться ключевая ставка 21% годовых. Соответственно, ₽210 тыс. по-прежнему освобождены от налога и показатель поменяется только если ключевая ставка до конца года превысит 21%. В Минфине подтвердили «РБК Инвестициям», что расчет по-прежнему ведется по максимальной ключевой ставке.
«Максимальный размер доходов в виде процентов, не облагаемый НДФЛ, определяется как произведение одного миллиона рублей и максимального значения ключевой ставки ЦБ из действовавших по состоянию на 1-е число каждого месяца года, в котором получены такие доходы», — сообщили в пресс-службе ведомства, ссылаясь на ст. 214.2 Налогового кодекса.
На 1 января, 1 февраля, 1 марта, 1 апреля, 1 мая и 1 июня 2025 года ключевая ставка составляла 21% годовых, соответственно, ₽210 тыс. (21% x ₽1 млн) гарантированно освобождены от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) по итогам 2025 года.
Если ЦБ будет сохранять ставку 20% или понизит ее до конца года еще больше, то ₽210 тыс. будут окончательно зафиксированы как максимальный размер доходов в виде процентов, не облагаемый НДФЛ. А если ключевая ставка в течение 2025 года будет повышаться, то лимит увеличится в соответствии с формулой расчета. Окончательный показатель станет понятен 1 декабря 2025 года — когда будет сделана последняя фиксация ключевой ставки для указанной выше формулы.
Процентный доход по вкладам сверх пороговой суммы в 2025 году будет облагаться НДФЛ в размере 13% или 15%, если совокупный доход налогоплательщика составит более ₽2,4 млн за год.
Налог на вклады появился в 2021 году, но в течение двух лет россияне были освобождены от его уплаты — в 2021—2022 годах. C 1 января 2023 года действие налоговой льготы завершилось. Первые выплаты по нему поступили в бюджет в 2024 году от тех вкладчиков, которые размещали деньги на депозитах в 2023 году и получили доход, превышающий необлагаемую налогом сумму. По итогам 2023 года эта планка составляла ₽150 тыс., за 2024 год — ₽210 тыс.
Поступления в бюджет России от налога на доходы по банковским вкладам в 2024 году составили ₽111 млрд, сообщила Федеральная налоговая служба (ФНС) России в отчете за прошлый год.
В 2025 году Минфин ожидает поступления в федеральный бюджет от налога на процентные доходы по вкладам в размере ₽251,49 млрд, это более чем в два раза больше, чем было запланировано в 2024 году (₽108,55 млрд). Такие цифры ведомство указало в документах к закону «О федеральном бюджете на 2025 год и плановый период на 2026 и 2027 годов», который был подписан президентом Владимиром Путиным 30 ноября 2024 года. В 2026 году НДФЛ в отношении доходов в виде процентов, полученных по вкладам (остаткам на счетах) в банках, должны составить ₽262,14 млрд, в 2027-м — ₽173,34 млрд.
Исходя из плановых данных ФНС о сборе по налогу на вклады на уровне ₽251,49 млрд, которые составляют 13% или 15% от полученного дохода, превышающего необлагаемый лимит, налоговая ожидает, что вкладчики заработают на депозитах в 2025 году сверх пороговой суммы ₽1,68−1,93 трлн.
По данным Банка России, на 1 мая средства населения в банках составили ₽59,407 трлн. Остатки на рублевых текущих счетах составляют ₽16,957 трлн, на срочных вкладах в рублях — ₽42,45 трлн.
Средний размер вклада физического лица в I квартале 2025 года составил ₽413 тыс., по информации Агентства по страхованию вкладов (АСВ).
Подавляющее большинство (95,2%) физических лиц держат на сберегательных счетах менее ₽1 млн. Тех, у кого в банках накопления составляют от ₽1 млн до ₽1,4 млн, — 1,9%, количество вкладчиков с капиталом от ₽1,4 млн до ₽3 млн — 2%, от ₽3 млн до ₽10 млн — 0,8%, свыше ₽10 млн — 0,2%.
Как самостоятельно оценить возможный налог на вклады
Для тех, кто хочет заранее рассчитать, придется ли ему платить налог по вкладам, исходя из текущих данных, напомним, как это делается.
Представим, что в начале декабря 2024 года вы положили на банковский депозит ₽2,3 млн по ставке 22% годовых сроком на год (средняя максимальная ставка по годовым вкладам в топ-10 банков тогда была на историческом максимуме).
Максимальная ключевая ставка ЦБ за год составила 21% (пока считаем по ней, так как ее размер мы знаем только на 1 января, 1 февраля, 1 марта, 1 апреля, 1 мая и 1 июня 2025 года).
Используем следующую формулу:
(Ваш доход по вкладу — Необлагаемая сумма) x 13% = Налог на доход от вклада.
Сначала считаем сумму, с которой будет взиматься налог:
₽2,3 млн x 22% (ставка по вкладу) — ₽1 млн x 21% (максимальная за год ставка ЦБ) = ₽506 000 — ₽210 000 = ₽296 000.
Считаем налог с получившейся суммы:
₽296 000×13% = ₽38 480.
Итого: налог на годовой вклад размером ₽2,3 млн под 22% при максимальной ключевой ставке ЦБ за год в 21% составит ₽38 480 (при ставке НДФЛ 13%).
В это уравнение можно подставить свои значения и понять, сколько вам нужно будет заплатить налогов по вкладам в 2026 году за доход, полученный в 2025 году.
Средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 крупнейших банков, согласно расчетам «РБК Инвестиций» на 9 июня в зависимости от срока составляет:
- на три месяца — 19,05% (-0,31 п.п. за неделю, с 3 июня);
- на шесть месяцев — 18,99% (-0,41 п.п.);
- на один год — 18,13% (-0,68 п.п.).
При расчете средней максимальной ставки учитывались вклады на сумму от ₽100 тыс. без дополнительных условий, кроме новых денег/новых клиентов. Все ставки указаны в эффективном размере (для вкладов с капитализацией дана максимальная доходность при выполнении этого условия), без возможности снятия и пополнения счета.