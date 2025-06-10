Forbes: в России появился новый миллиардер, заработавший капитал в фармацевтике

Петр Белый родился в 1972 году. Бизнесмен окончил Московский государственный медико-стоматологический университет. В 2005 году он основал компанию «Промомед». В ее структуру входят R&D-центр и завод «Биохимик». Компания развивает диверсифицированный портфель из более чем 350 лекарственных препаратов в топ-10 сегментах фармацевтического рынка. В июле 2024 года «Промомед» провел IPO на Московской бирже.