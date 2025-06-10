Forbes: в России появился новый миллиардер, заработавший капитал в фармацевтике

Основа состояния Белого — контрольный пакет акций ПАО «Промомед» (около 88%). По оценке издания, в понедельник, 9 июня, цена одной акции «Промомеда» в ходе вечерней сессии на Московской бирже достигала 420,85 рубля, то есть стоимость пакета, принадлежащего Белому, равнялась 78,4 млрд руб.
В Forbes напомнили, что ранее миллиардерами в фармацевтике стали совладельцы холдинга «Огмент инвестментс» Виктор Харитонин и Егор Кульков, которым принадлежат доли в фармацевтических производителях «Фармстандарт», «Отисифарм», «Биокад» и «Генериум», а также основатели компаний «Р-фарм» Алексей Репик и «Фармасинтез» Викрам Пуния. Также миллиардерами являются владельцы фармацевтических дистрибьюторов: группы «Протек» — Вадим Якунин и компании ФК «Пульс» — Эдуард Нетылько.
Петр Белый родился в 1972 году. Бизнесмен окончил Московский государственный медико-стоматологический университет. В 2005 году он основал компанию «Промомед». В ее структуру входят R&D-центр и завод «Биохимик». Компания развивает диверсифицированный портфель из более чем 350 лекарственных препаратов в топ-10 сегментах фармацевтического рынка. В июле 2024 года «Промомед» провел IPO на Московской бирже.