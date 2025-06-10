Европейский бизнес назвал причины оставаться на российском рынке

С одной стороны, переговоры последних месяцев США с Россией и Украиной дают надежду на снижение давления западных регуляторов и даже снятие санкций. Но с другой стороны, уходить с российского рынка иностранцам стало труднее и дороже, чем в 2022 году. Во-первых, для продажи активов стало больше условий и требований, чем три года назад: возрос взнос в бюджет. Во-вторых, такие сделки часто делаются в кредит, а ключевая ставка ЦБ на протяжении полугода составляла рекордный 21% (в июне 2025 года регулятор снизил ее до 20%).