Эксперты оценили ситуацию с экспортом редкоземельных металлов из Китая

«Если процесс выдачи разрешений на экспорт редкоземельных металлов из Китая затянется на пару месяцев или больше, то сильный их дефицит будет не минуем … Для индустрии Европейского союза происходящее вообще может стать катастрофой — в нем редкоземельные металлы выпускаются в скромных объемах и проекты по их импортозамещению пока не реализованы», — считает независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.