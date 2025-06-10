Эксперт рассказал, ждать ли падения ставок по ипотеке после решения ЦБ

По его словам, снижение ключевой ставки Банком России — безусловно, позитивный сигнал для рынка ипотеки. Однако его влияние будет реализовываться постепенно и зависеть от ряда факторов.
«Ожидать мгновенного и полного падения ипотечных ставок вслед за решением ЦБ не стоит. Реакция банков будет осторожной и сегментированной. Снижение, скорее всего, сначала коснется классической ипотеки и наиболее надежных заемщиков», — сказал эксперт.
Кроме того, отметил специалист, банки будут оценивать не только снижение ключевой ставки, но и риски, в том числе курс рубля, инфляционные ожидания, стоимость фондирования, а также свои бизнес-планы.
Говоря о перспективах удешевления ипотеки, Илья Мосягин отметил, что такая вероятность к концу года высока. Однако она напрямую зависит от темпа дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ и общей макроэкономической стабильности.
Как пояснил специалист, если Банк России продолжит цикл смягчения и снизит ставку в сумме на 100−200 базисных пунктов до конца года, это создаст прочную основу.
«В этом сценарии можно ожидать снижения средневзвешенной ставки по классической ипотеке на 1−2.5 процентных пункта относительно пиков начала года. Однако возврата к рекордно низким уровням 2020−2021 годов в обозримом будущем маловероятно», — подчеркнул он.
Эксперт добавил, что ключевую роль в «доступности» для широких слоев по-прежнему будут играть льготные программы — их продление или расширение критически важно.
Основные риски для этого сценария — возобновление роста инфляции, геополитическая напряженность, ослабление рубля или ухудшение глобальной конъюнктуры, которые могут заставить ЦБ приостановить смягчение, заключил Илья Мосягин.
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