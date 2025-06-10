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Bank of America: Саудовская Аравия начала ценовую войну за долю рынка нефти

НЬЮ-ЙОРК, 10 июня. /ТАСС/. Эр-Рияд намерен отвоевать долю нефтяного рынка у американских сланцевых производителей, которые сталкиваются с более высокими производственными издержками. Такое мнение высказал глава отдела исследований сырьевых товаров Bank of America Франсиско Бланш в интервью Bloomberg Television.

Источник: AP 2024

«Эта ценовая война будет носить не краткосрочный и резкий характер, а, скорее, она будет продолжительной и постепенной», — отметил Бланш.

По его словам, изменение стратегии уже приносит результаты: последние данные компании Baker Hughes о нефтедобыче в США показывают минимальное количество буровых установок за последние четыре года.

31 мая восемь стран ОПЕК+, участвующих в договоренностях о добровольном сокращении добычи нефти, объявили о решении увеличить в июле предельный уровень производства еще на 411 тыс. б/с, что соответствует изначальному трехмесячному плану по росту добычи. Встреча восьми стран ОПЕК+, на которой будет обсуждаться план по добыче нефти на август, назначена на 6 июля.