Bank of America: Саудовская Аравия начала ценовую войну за долю рынка нефти

31 мая восемь стран ОПЕК+, участвующих в договоренностях о добровольном сокращении добычи нефти, объявили о решении увеличить в июле предельный уровень производства еще на 411 тыс. б/с, что соответствует изначальному трехмесячному плану по росту добычи. Встреча восьми стран ОПЕК+, на которой будет обсуждаться план по добыче нефти на август, назначена на 6 июля.