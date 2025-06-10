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Экономист напомнил о повышенных выплатах за вторую половину июня

Заработная плата за вторую половину июня будет выше, чем за первую, заявил Игорь Балынин, кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

Он напомнил в беседе с «Газетой.Ru», что зарплату, в соответствии с Трудовым кодексом, выплачивают не реже, чем два раза в месяц. При этом выплата оклада за каждую из частей месяца осуществляется с учетом числа рабочих дней.

«В июне 2025 года рабочих дней будет 19. Если выплата производится два раза в месяц, важно понимать число рабочих дней в каждую из частей месяца. В первой половине июня будет 8 рабочих дней, а во второй половине июня — 11 дней. При зарплате в 57 тыс. рублей за первую половину месяца человек получит 24 тыс. рублей (за вычетом налога на доходы физических лиц — 20,9 тыс. рублей), а за вторую половину — 33 тыс. рублей (за вычетом налога — 28,7 тыс. рублей)», — пояснил экономист.

Балынин добавил, что премии и другие надбавки обычно выплачиваются вместе с зарплатой за вторую половину месяца.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».