Экономист напомнил о повышенных выплатах за вторую половину июня

«В июне 2025 года рабочих дней будет 19. Если выплата производится два раза в месяц, важно понимать число рабочих дней в каждую из частей месяца. В первой половине июня будет 8 рабочих дней, а во второй половине июня — 11 дней. При зарплате в 57 тыс. рублей за первую половину месяца человек получит 24 тыс. рублей (за вычетом налога на доходы физических лиц — 20,9 тыс. рублей), а за вторую половину — 33 тыс. рублей (за вычетом налога — 28,7 тыс. рублей)», — пояснил экономист.