Эксперты рассказали, что можно было купить на один рубль в СССР

Многие сегодня с грустью и ностальгией вспоминают цены в советских магазинах, в которых можно было за одну копейку купить коробок спичек, а булку — за три. Но хорошо ли жили при этом граждане в позднесоветский период, и как цены на товары перекликались с зарплатами людей? Выясняли Финансы Mail.ru.