Эксперты рассказали, что можно было купить на один рубль в СССР

«Неправда, что в СССР не было инфляции. Она, конечно, была. Хотя, как пел Высоцкий: “Было время — и цены снижали”. Конечно, не на всё, а на отдельные товары», — рассказывает доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова.
И в восьмидесятые годы это иногда можно было наблюдать даже простым гражданам. Например, в сезон официально дешевле стоили овощи и фрукты.
Что вспоминается о ценах в позднесоветский период?
Покупаем продукты за один рубль:
- Молоко — 5 пакетов по 20 копеек или пастеризованное 3 пакета по 28 копеек и еще на хлеб или булочку останется.
- Хлеб — 4−6 буханок/батонов.
- Булочки — можно набрать ассорти: от 3 копеек за простую, 6 копеек за рогалик до 10 копеек за калорийную или 11 копеек за творожный рожок.
«А можно было вообще шикануть, купив песочное колечко, обсыпанное арахисом, за 15 копеек», — говорит экономист.
- 10 кг картошки в магазине. Качество не очень, но можно повыбирать. На рынке, естественно, подороже.
- 1 кг сахара или бутылку подсолнечного масла.
- 10 пачек соли.
- Консервы рыбные — в зависимости от размера и вида рыбы, но некоторых можно было взять не по одной банке.
- Пельмени стоили 50 копеек, так что, две пачки можно было взять.
Едим не дома
Полный обед в рабочей столовой стоил в разные годы от 60 копеек до рубля. Но, по словам Белянчиковой, даже в некоторых ресторанах днем можно было взять комплексный обед (то, что сейчас называется бизнес-ланч) за рубль. Потом, правда, несколько дороже.
Мороженое было разное. Фруктовое было самым дешевым — 7 копеек, молочное — 9 (потом 10) копеек, пломбир с розочкой за 19 (потом 20) копеек. А было еще «Бородино» и «Лакомка», но уже 23 и 28 копеек.
Еще был семейный брикет пломбира за 48 копеек. Можно было пировать! А еще запить это водой из автомата — 1 копейка просто с газом, 3 копейки — с газом и сиропом.
«К тому же была возможность схитрить и, слив немного воды мимо общего стеклянного стакана, сделать себе двойной сироп — аж за 6 копеек. Еще был томатный сок в магазинах за 10 копеек, остальные чуть подороже, от 12 до 18. А еще продавали квас на улице, из прицепных цистерн, по 6 копеек за маленькую кружку!», — говорит Белянчикова.
Советские люди постарше могли купить самое дешевое вино, которое как раз и стоило около рубля за бутылку.
И, конечно, пирожки: с мясом дорогие, на рубль их можно было купить всего 10, а вот остальных — штук 25.
Отдых и развлечения
Билеты в кино в разных городах стоили по-разному. Но обычно было вот так: 10 копеек детский или просто на утренний сеанс, 25 или чуть выше, 30−40 копеек— взрослый. Правда, как напоминает экономист, на популярные фильмы нужно было отстоять очередь или обратиться к спекулянтам.
Еще можно было сходить в парк культуры и покататься на аттракционах, но это могло обойтись и подороже.
«Хотя, если мороженое, кино и простенькая карусель, получался рубль за непафосное свидание. Скамейка при луне — бесплатно!», — отмечает эксперт.
Дела хозяйственные и не только
За рубль в СССР можно было купить 100 коробков спичек. Или 50 школьных тонких тетрадок. Или 8 кусков детского мыла. Или 4−5 катушек ниток.
Еще можно было читать газеты — от копеечной Пионерской правды до более дорогих, уже за несколько копеек.
Или писать письма, купив 25 конвертов с маркой. Или 50 раз позвонить из телефона-автомата. Или поехать в гости к друзьям или родственникам, на автобусе или московском метро за 5 копеек, на троллейбусе за 4, а на трамвае вообще всего за 3.
Правда, в какой-то момент весь общественный транспорт «дико» подорожал и стал стоить 5 копеек, напомнила Татьяна Белянчикова
А вы говорите — вообще не было инфляции!
А какие были зарплаты?
Хоть в Советском Союзе и декларировалось всеобщее равенство, разные социально-экономические группы имели неравный доступ к материальным благам. Наблюдалась существенная дифференциация заработной платы, продолжает научный сотрудник Отдела Кавказа ИЭА имени Н. Н. Миклухо-Маклая РАН, преподаватель университета «Синергия» Танзила Чабиева.
Так, в 70−80 годы зарплата первого секретаря обкома составляла 450−500 рублей в месяц, а, например, генерала — 350 рублей.
Тяжелый физический труд оплачивался, по словам эксперта, в основном, достойно. Скажем, шахтер за месяц мог зарабатывать до 1000 рублей. Но зато грузчик получал в районе 100 рублей, а уборщица — от 60 до 80 рублей.
Достойной была зарплата в металлургии. Сталевар мог рассчитывать на доход в 600 рублей, а начальник цеха — в 500 рублей. Заводскому рабочему платили до 250 рублей, бригадиру — примерно 350. При этом в регионах с суровым климатом надбавка, как правило, достигала 50%.
«Что касается образования и науки, то человек с высшим образованием мог рассчитывать на высокую оценку обществом и престиж, но не на высокие доходы», — говорит Чабиева.
Стипендия студента составляла порядка 35−40 рублей, отличников мотивировали повышенной стипендией в 50 рублей.
Выпускники университетов как молодые специалисты на начальном этапе получали 65−120 рублей, а за высокие достижения в образовательном процессе им доплачивали целых пять рублей.
Школьному учителю платили 150 рублей, воспитателю в садике — 70−90. У медицинской сестры зарплаты была около 80 рублей.
В поздний период СССР средняя зарплата колебалась в пределах 240−260 рублей. И кстати, примерно столько же стоил один квадратный метр жилплощади, замечает эксперт.
Сто рублей
В разные годы на 100 советских рублей можно было купить разные товары.
Скажем, в 70-е годы столько стоило 45 кг колбасы, 140 кг рыбы, более 117 кг сахара, свыше 30 бутылок ликероводочных изделий. Позднее продуктовые цены выросли: в 80-годы на 100 рублей можно было приобрести 10 кг мяса, 3 кг колбасных изделий, 5 кг рыбы, 1 кг масла.
А вот пример из другой категории: те же 100 рублей стоили билет на самолет или фотоаппарат.
Гражданин СССР мог приобрести что-либо легально, и это было дешевле, чем товары, которые были в продаже на черном рынке.
Например, официально «Жигули» стоили 5000 рублей, а на черном рынке — как минимум в три раза дороже.
«Бытовая техника (телевизоры, стиральные и швейные машины) можно было купить на черном рынке. Но их стоимость достигала таких показателей, что доступным это оказывалось небольшому числу людей в указанный период», — отмечает Танзила Чабиева.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».