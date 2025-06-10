Бюджет Кузбасса недополучит 10 млрд рублей из-за кризиса в угольной отрасли

«По итогам первого квартала мы недополучили 5 млрд рублей. То есть ситуация развивается по пессимистическому сценарию. Мы сделали прогноз до конца года. Видим, что ситуация приостановлена, и такой динамики налога снижения нет — цена и так находится на минимуме. Но мы недополучим в целом до конца года 10 млрд рублей и исходим из этого пессимистического сценария», — сказал Середюк.