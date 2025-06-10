Бюджет Кузбасса недополучит 10 млрд рублей из-за кризиса в угольной отрасли

Бюджет Кемеровской области в 2024 году был исполнен с дефицитом в 70,6 млрд рублей. При этом из-за снижения поступлений налога на прибыль бюджет недополучил 58 млрд рублей.
«По итогам первого квартала мы недополучили 5 млрд рублей. То есть ситуация развивается по пессимистическому сценарию. Мы сделали прогноз до конца года. Видим, что ситуация приостановлена, и такой динамики налога снижения нет — цена и так находится на минимуме. Но мы недополучим в целом до конца года 10 млрд рублей и исходим из этого пессимистического сценария», — сказал Середюк.
Он добавил, что считается недопоступление налогов не только от угольных предприятий, но и предприятий, связанных с угольной промышленностью. По расчетам, один шахтер обеспечивает еще три рабочих места в смежных отраслях.
«Сегодня угольные предприятия покупают ряд услуг на аутсорсинге. Например, охрана, транспортные услуги, приготовление обеда для или ужина работающим шахтером, которое обеспечивает малый и средний бизнес. Если мы снижаем добычу или более того, консервируем предприятия, то от этого напрямую зависят доходы малого и среднего бизнеса», — добавил губернатор.
В Кузбассе в угольной отрасли заняты свыше 110 тыс. человек. В регионе работают более 150 угольных предприятий, где добывается свыше 50% всего российского угля. Предприятия отрасли являются градообразующими для большей части городов региона, а налоги от угольной отрасли формируют основную доходную часть в бюджете области.